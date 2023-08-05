Türk ve Altay mitolojisinde Alp ne anlama geliyor?

Türk ve Altay mitolojisinde Alp’e Alıp veya Alpagut da denir.

Alp, genel olarak savaşçı, cesur, cesâretli anlamları taşır.

Türk mitolojisinde Alp orduya gerektiğinde katılan yarı milisleri de ifâde eder.

Alplar, Hakanın yanında bulundukları yere göre farklı adlarla anılırlar.

Alp Eren de savaşçı derviş demektir. Tanrının buyruğuna uyarak onun uğrunda savaşır. Alpkız ise savaşçı kadın anlamına gelir. Dede Korkut öykülerinde adları geçer.

Alp, etimoloji olarak almak kökünden gelir. Alpımak fiili saygı göstermek, hürmet etmek demektir.