Türk ve Altay mitolojisinde Asar ne anlama geliyor?

Asar, Türk, Altay, Moğol ve Tibet mitolojilerinde Tanrılar Yurdu olarak bilinir.

Türk ve Altay mitolojisinde Asar ne anlama geliyor?

Azar olarak da söylenen Asar, Türk, Altay, Moğol ve Tibet mitolojilerinde Tanrılar yurdu olarak tanınır.

Tanrıların yaşadığı Gökyüzü demek olan Asar, ilah anlamına da gelir.

Tibet ve Moğol metinlerinde de yer alan, hattâ İskandinav mitolojilerinde dâhi benzer bir sözcükle “Aesir” şeklinde Tanrılar topluluğunu ifâde eden ortak bir unsurdur.

Tibetçede Asarı sözcüğü de Göksel Tanrıları tanımlanır.

Asar, Moğolcada asar çadır demektir. Asarı’lar Gök Halkı olarak bilinir. Anlatılanlara göre, yeni dünyanın yaratılma zamanı geldiğinde, uzak bir yerde, şiddetli bir kasırga kopar, karanlık çöker ve karışıklık olur.

O zaman, Asarı tanrılarının yurdu olan gökyüzünde büyük bir kavga çıkar ve bu kavga savaşa dönüşür. Asarılar dağılır ve yurtlarının kalıntıları üzerinde yeniden yedi katlı bir ülke kurulur. Ancak Asarılar arasında karışıklık hâlâ devam etmektedir.

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