Türk ve Altay mitolojisinde Çak ne demek?

Türk ve Altay mitolojisinde şeytan, Çek, Şek, Çekir veya Çak olarak da bilinir.

Çak’ların başında bir Ulu Çakların bulunduğu öne sürülüyor.

Ulu Çaklar görünümlü, hırıltılı sesi olan 12 başlı bir varlıktır.

Yeraltında yaşadıklarına inanılan ve yaz gelince yüzeye çıkıp ağaç köklerinde barınan Çaklar kısa boyludurlar.

Araplara göre bu varlık aslında iki kişidir ve kehânet yetenekleri vardır.

"Çak/Çek" anlayışı Türk mitolojisine İslam'la birlikte girdiği düşünülen Şeytan ile yan yana kullanılır.