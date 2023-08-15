Türk ve Yakut mitolojisinde açgözlü tanrı kimdir?

Açgözlü tanrı Arsan Dolay, Dulay Han veya Doğulay Han olarak da bilinir.

Sınırsız servete sahip olan Arsan Dolay, kötü ruhların bir kısmının önderidir ve sakallıdır.

Gölgesi olmayan Arsan Dolay evlidir ve yedi oğlu vardır.

Arsan Dolay Han, yeraltı dünyasının en derin katında yaşayan bir varlık olduğu iddia ediliyor.

Kendisinin dikkatinin çekilmesinden korkulduğu için adının söylenmesinden sakınıldığı inanışlar arasında..

Oğullarından her biri, bir kötü ruh takımının başında bulunduğu öne sürülüyor.