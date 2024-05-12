Türk ve Yunan yazarlar 'Can Yücel' için buluşuyor

Datça Kültür Sanat Dayanışması'nın 23/26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği "Can Yücel Kültür Sanat Festivali"nde Türk ve Yunan yazarlar Datça'da bir araya gelecek.

Uluslararası Rodos Yazarlar ve Çevirmenler Merkezi'nden Dionysia Nancy Tryposkoufi, Rodos Belediyesi Kültürel Faaliyetler Dairesi Başkanı Eleftheria Binikou, Rodos Belediyesi Kültür ve Turizmden Sorumlu Başkan Yardımcısı George Toppos ile eşi Katerina Kosta “Can Yücel için Rodos” ve “Edebiyat bağlantılarını kurmak” konulu konuşmalar yapıp, şiirler okuyacak.

24 Mayıs'ta saat 15.00'de Datça Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek "Can Yücel Şiiri ve Poetikası" başlıklı etkinlikte, Yunan konuklara Türk yazarlar Halim Yazıcı, Bora Ercan ve Sencer Başat eşlik edecek.

Datça Kültür Sanat Dayanışması tarafından geleneksel hale getirilen Can Yücel Kültür Sanat Festivali Datça halkının imecesiyle gerçekleşiyor.

Festivalde ticari bir amaç güdülmüyor ve tüm etkinlikler ücretsiz yapılıyor.