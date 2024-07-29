Türk yapı market borç batağında. Mahkeme yeni kararını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Saray Medya
Türk yapı market borç batağında. Mahkeme yeni kararını açıkladı

Bursa’nın 45 yıllık köklü firması Dostlar Yapı Market içinde bulunduğu borç batağından çıkamıyor. Kisa süre önce konkordato ilan eden köklü firma için mahkeme yeni karar verdi.

Ekonomik kriz Türkiye'de etkisini fazlasıyla hissettiriyor. Şirketler iflas etmemek için önce konkordato ilan ediyor. Sonra istenilen şartlar yerine getirilemeyince kaçınılmaz son olarak iflas devreye giriyor.

45 yıllık geçmişiyle sektörde önemli bir yere sahip Dostkar Yapı Market, bir sürne önce konkordato kararı aldı. Bu karar sektörde bomba etkisi yaptı. Çalışanlar da işsiz kalma korkusu yaşamaya başladı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Dostkar Yapı Market'in konkordato talebini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.
Bu süre içinde şirket ya borçlarını ödeyecek ya da mahkeme iflasını açıklayacak.

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