Türk yapımı oyunun ilk fragmanı ortaya çıktı. Herkes merakla bekliyor

Türkiye’de oyun yapımcılığı mobil oyun piyasasında iyi seviyede ilerlerken PC ve konsol oyun yapımcılığında işler uzun süredir istenilen seviyede ilerlemiyor. Hem iç pazarda hem de küresel piyasada Mount and Blade 2: Bannerlord dışında öne çıkan bir başka oyun bulunmazken son dönemde Türk oyun geliştiricilerinin duyurduğu projelerin Hem Türkiye’de hem de yurt dışında ses getirmesi bekleniyor.

Bunun son örneği ise Motion Blur stüdyosunun duyurduğu ‘Black State’ adlı oyun oldu. Yakın zamanda fragmanı yayınlanan oyun hem grafik kalitesi hem de oynanış mekanikleri ile dikkat çekiyor.

Fragmanı görenler ilk olarak ‘Metal Gear Solid’ serisinden esintiler fark etti. Fragmanda yer alan oynanış görüntülerinde gizlilik ve çatışma mekanikleri gözler önüne serildi. Öte yandan fragmanda dikkat çeken bir detay da animasyondaki ayrıntılar oldu.

Üçüncü şahıs kamerasından oynanan aksiyon macera oyununun bir açık dünya oyunu olmadığı ve hikayenin çizgisel olarak takip edileceği öğrenildi. Ancak oynanış kısmında isteyen gizlice hareket edebilecek istenler ise sıcak çatışmaya girebilecek.

Geliştirici ekip, Metal Gear Solid, Uncharted ve Last of Us gibi oyun dünyasında olukça fazla ses getiren yapımlardan esinlendiklerini belirtiyor.

Unreal Engin 5 motoru ile geliştirilen oyun Epic Games ve Steam üzerinden satılacak. Oyunun çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı.

İşte fragmandan görüntüler: