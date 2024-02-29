Türk yapımı start-up Silikon Vadisi yolunda

Türkiye’nin yapay zeka alanındaki sayılı start-up’larından biri olan Huudle dünyanın en prestijli hızlandırıcı programlarından biri olan San Francisco merkezli Alchemist Accelarator Programı’nın 37. dönemine kabul edildi.

Konuya ilişkin duygularını paylaşan Huudle kurucu ortağı Haluk Can Hür yaptığı açıklamada , “Şu anda yeni bir ara yatırım turundayız. Bu turda hedeflediğimiz tutarın %25'ini "Hard Commit" olarak tamamladık. Bu turu kapatarak gerçekleştireceğimiz büyüme adımlarıyla çok daha hızlanıp, yıl sonuna doğru güçlü bir traction yakalamayı hedefliyoruz. Bu hızlanmayla beraber, Alchemist'in 6 aylık programının sonundaki DemoDay'de Amerikalı fonları da bu yolculuğa katacağımızı düşünüyoruz.” Dedi.

Bir diğer Huudle kurucu ortağı Mehmet Yitmen ise, “Huudle, dünyanın en prestijli hızlandırıcı programlarından biri olan San Francisco merkezli Alchemist Accelarator Programı’nın 37. dönemine kabul edildi. Her bölümüne yaklaşık 3000 startup’ın başvurduğu ve sadece 20’sinin kabul gördüğü bu 6 aylık program için Nisan başında Haluk’la beraber Palo Alto’ya yerleşiyoruz. Çalışmalarımızı Palo Alto’dan yürütecek ve kazandığımız bu büyük fırsatı daha da büyük başarılarla taçlandıracağız. Yapay zekanın dünyadaki merkezi olarak da gösterilen Silikon Vadisi’nde böyle güçlü ve prestijli bir programa katılmak, yapay zekayı merkeze alan Huudle için çok büyük fırsatlar sunacak. Bu programdan elde edeceğimiz deneyimler, bilgiler ve network bizi yolculuğumuzda çok daha hızlandıracak. Katılımcılara Silikon Vadisi’ndeki çok önemli isimlerden koçluk ve mentorluk alabilme imkanı sunan Alchemist, aynı zamanda B2B SaaS dikeyindeki odağı ve başarısıyla da Huudle’un çok fazla müşteriye ve kullanıcıya ulaşma imkanını da sunuyor olacak. Ayrıca bu program sayesinde görünürlüğümüz çok artacak ve network içindeki VC’lere güçlü bir şekilde ulaşabilme imkanı olacak.” İfadelerini kullandı.

Huudle Nedir?

Kreatif ajansları hedefleyen Huudle, müşteri yönetimi AI asistanlığı sunan bir platform konumunda. Yapay zeka botu aracılığıyla toplantı özetini, önemli anlarını, sonraki adımlarda yapılacakları ve bir sonraki toplantı ajandasını yaratma ve video kayıtla iletişim imkanı sağlıyor.