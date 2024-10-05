Türk Yıldızları Adana semalarını renklendirdi

TEKNOFEST'te Türk Yıldızları rüzgarı. Adana semalarını renklendiren Türk Yıldızları muhteşem bir gösteriye imza attı.

128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali dördüncü gününde de devam ediyor.

TÜRK YILDIZLARINDAN NEFES KESEN GÖSTERİ

TEKNOFEST kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Binlerce kişinin izlediği Türk Yıldızları, gökyüzünde adeta nefesleri kesti.

Gösteriyi izlemeye gelen vatandaşlardan Reşit Portakal, “Çok etkileyici uçuşlar yapılmakta. Helikopter ve uçaklar tarafından çok güzel uçuşlar yapılıyor. Gayet keyif aldık. Emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.

Aylin Meral isimli vatandaş, “Uçuşlar çok güzeldi. İlk defa geldik ve çok keyif aldık” ifadelerini kullandı.