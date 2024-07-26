Türk Yunan gemileri burun buruna geldi. Ege'deki kriz anlarının detayları ortaya çıktı

Ege Denizi'nde gerilim yükseldi. İtalyan ve Yunan gemileri, Türk deniz yetki alanına izinsiz girdi. Türkiye'nin savaş gemilerini göndermesi sonucu, Yunanistan geri adım attı.

Ege Denizi'nde yaşanan olay, Girit ve Güney Kıbrıs arasındaki enerji kablosu projesi sırasında meydana geldi. 22 Temmuz'da İtalyan ve Yunan gemileri, enerji hattı çekimi için Türk deniz yetki alanına izinsiz giriş yapmaya çalıştı. Ankara, bu hamleye 5 savaş gemisi göndererek yanıt verdi.

DİPLOMASİ DEVREYE GİRDİ

Olay sonrası diplomatik kanallar devreye girdi. İtalyanlar, Türkiye'den geçiş izni talep etti. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile koordineli bir süreç yürüttü. Türkiye'nin kararlı tutumu sonrası, İtalyan ve Yunan gemileri izinsiz giriş yapmaktan vazgeçti.

TÜRKİYE’NİN KARARLI TUTUMU YUNANİSTAN'A GERİ ADIM ATTIRDI

Türkiye, Ege'deki deniz yetki alanlarını koruma konusunda kararlılığını bir kez daha gösterdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan'a "Yılda 60 milyon turist geliyor, onu da turist olarak Ankara'da ağırlayabiliriz" diyerek diplomatik bir cevap verdi.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın konuyla ilgili kulis bilgileri şöyle:

"Girit ile Güney Kıbrıs arasında deniz altı enerji kablosu çekme projesi kapsamında 22 Temmuz'da olay yaşandı. İtalyan ve Yunan gemileri enerji hattı çekimi için Türk deniz yetki alanına girmeye çalıştı. Türkiye, kendi deniz yetki sahasının izinsiz kullanılamayacağı konusunda sonuna kadar direndi. O bölgede bir miktar tansiyon yükseldi. Savaş gemileri konuşlandırıldı ve Türk-Yunan tarafları burun buruna geldi. Türkiye'nin deniz yetki alanını korumaktaki kararlılığı üzerine İtalya ve Yunanistan menşeli gemilerin geçişi için izin alınmak zorunda kalındı. Öğrendiğime göre İtalyanlar Türkiye'den geçiş iznini istedi. Diplomasinin devreye girmesiyle, Dışişleri Bakanlığı'nın koordinesinde diyalog kuruldu ve Yunanistan ile diplomatik süreç yürütüldü. Hangi koordinatlarda izin verileceği belirlendi ve Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin kontrolü altında enerji hattı çalışması tamamlandı."

Canova'nın edindiği bilgilere göre izin verilen bölge, Kerpe Adası'nın güneyinde 1-2 millik bir alan. Kerpe Adası, 12 Adalar'dan biri olup, Güney Ege'de Rodos ve Girit adalarının arasında yer alıyor

MSB'de, "Deniz yetki alanlarımıza saygı duyan ve işbirliği yapan Yunan ve İtalyan makamlarına teşekkür ederiz" açıklamasıyla konuyu duyurdu.

YUNANİSTAN'DAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA



Kathimerini'nin aktardığına göre Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynakları; "Yunan Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde, Türkiye'nin yasal olarak ayrılmış Yunanistan-Mısır bölgesindeki yasadışı eylemlerine, Yunan Silahlı Kuvvetleri tarafından hiçbir 'saygı' gösterilmemiştir ve gelecekte de gösterilmeyecektir." ifadelerini kullandı.