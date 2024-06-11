Türkan Şoray sahneye çıkıp şarkı söyledi

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkan Şoray sahneye çıkıp şarkı söyledi

Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" etkinliğinde sahneye çıkarak şarkı söyledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde, Türkiye'nin yaşayan en büyük sanatçılarından Türkan Şoray'ın hayat hikayesinin anlatıldığı kısa video gösterildi.

Netsanat Senfoni Orkestrası Şoray'ın başrol oynadığı yapımlardan Mavi Eşarp, Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Bodrum Hakimi, Artık Sevmeyeceğim, Yılanı Öldürseler, Sultan, Dert Bende ve Kara Gözlüm filmlerinde kullanılan unutulmaz şarkıları yorumladı.

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"YAŞASIN SİNEMA, İYİ Kİ OYUNCU OLMUŞUM"

Melis Kızılaslan, Zeynep Burcu Altınel ve Hande Everes'in solistlik yaptığı gecede sahneye çıkan Türkan Şoray, etkinliğe emeği geçenlere ve izlemeye gelenlere teşekkür etti.

Konuşmasında müziğin kendi hayatındaki önemini anlatan ve bir dönem İlham Gencer'in işlettiği kulüpte müzik dersleri aldığını anlatan Türkan Şoray çevirdiği filmlerde hep çok güzel müzikler olduğunu ve muhteşem senfoni orkestrasıyla bu müzikleri birlikte dinlemenin son derece heyecan verici olduğunu dile getirdi.

Bu gece yaşadığı güzellikleri sinemaya borçlu olduğunu söyleyen Türkan Şoray "Yaşasın sinema. İyi ki sinema oyuncusu olmuşum." diye konuştu

Usta sanatçı Türkan Şoray yaklaşık iki saat süren etkinliğin sonunda Sevemedim Kara Gözlüm ve Azize adlı şarkıları seslendirdi.

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