Türkan'ın kürekle öldürülen sanığa ceza yağdı

(DHA) - Olay, geçen yıl 27 Mayıs'ta Biga'nın Kanibey köyündeki tavuk çiftliğinde meydana geldi. Türkan Demir ve eşi Abdullah Demir (34), 3 çocuğuyla birlikte 3 yıl önce Mardin'den çalışmak için Kanibey'e geldi.

Akrabaları, evli ve 2 çocuk babası Hakkı Elalmış da Mardin'den aynı köye gelip, başka tavuk çiftliğinde çalışmaya başladı. Demir çiftinin çalıştığı çiftliğe gelen Elalmış, Türkan Demir ile tartıştı.

İddiaya göre Elalmış, kürekle vurduğu Demir'i tavukhaneye sokup, sapıyla burada da vurmaya devam etti, ardından bıçaklayıp kaçtı.

Türkan Demir'i gören çocukları, yan taraftaki tavukhanedeki babaları Abdullah Demir'e haber verdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, kurtarılamadı.

Çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Elalmış'ın yakalanması için çalışma başlattı. Gözaltına alınan Elalmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI'



Elalmış hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılanan davanın karar duruşması bugün görüldü. Sanık Elalmış, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık Hakkı Elalmış duruşmada yaptığı savunmada, "Çok pişmanım. Affınıza sığınıyorum" dedi. Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Hakkı Elalmış, 'kadına karşı eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



AİLENİN AVUKATI: BİZİM İÇİN OLUMLU BİR KARARDI



Demir ailesinin avukatı İlayda Kocabaş, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Mahkeme heyeti az önce karar verdi. Bizim için olumlu bir karardı. 'Kadına karşı eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Aynı zamanda hiçbir takdir indirim uygulanmadı. Bu bizi çok memnun etti. Özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hiçbir indirim almadan ağırlaştırılmış müebbetle bir kadının katilinin cezalandırılması bizim için olumlu bir karar oldu" dedi.