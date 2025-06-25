Turkcell, Beko ve Ericsson'dan 5G ile yapay zeka devrimi!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital üretim ve AR-GE ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen projenin sonuçları, Turkcell ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda paylaşıldı.

Turkcell, Ericsson ve Beko tarafından ortaklaşa düzenlenen çalıştay kapsamında, Beko'nun Eskişehir'deki AR-GE Merkezi ile yaklaşık 300 kilometre mesafe uzakta bulunan Turkcell Kartal Plaza arasında kurulan 5G bağlantısıyla test çalışması gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vehbi Çağrı Güngör, Beko Bilişim Teknolojileri Kıdemli Direktörü Yekta Caymaz, Ericsson Türkiye Genel Müdürü Mehmet Oğul, VERGE Proje Koordinatörü Oriol Sallent ile AB proje hakemlerinin yanı sıra Turkcell ve Ericsson'un TÜBİTAK destekli öncü AR-GE laboratuvarlarının proje hakemleri katıldı.

Eskişehir ve İstanbul'daki AR-GE ekipleri, XR gözlükleri üzerinden eş zamanlı olarak etkileşim kurdu.

Böylece tasarım uzmanı ekipler, fiziksel olarak aynı ortamda bulunmaksızın tek bir dijital platformda üç boyutlu tasarım görsellerini eş zamanlı olarak inceledi ve ortak çalışmalar yaptı. Uygulamayla Türkiye'de ilk kez endüstriyel ürün tasarımı, uzaktan ve gerçek zamanlı olarak yürütüldü.

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5G'nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve geniş bağlantı kapasitesiyle uzak mesafelerdeki farklı lokasyonlar arasında endüstriyel tasarım süreçlerinin daha verimli ve etkileşimli hale gelmesi sağlanıyor.

Söz konusu teknolojik gelişme, ürün geliştirme süreçlerini lokasyondan bağımsız olarak hızlandırarak firmaların küresel rekabet gücünü de artırıyor.

5G teknolojisiyle gelen ağ dilimleme kabiliyetinin, verimli kaynak kullanımı, güvenlik ve esneklik gibi avantajlarıyla birçok sektörde dijital dönüşüme katkı sağlaması bekleniyor.

İstanbul ile Eskişehir arasında yapılan testte, 5G altyapısıyla çalışan gelişmiş sistem sayesinde büyük boyutlu ürün tasarım modelleri, ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) yazılımlarına anlık olarak kaydedilebiliyor. Böylece tasarım süreçlerinde mesafeler ortadan kaldırılarak maliyet avantajı sağlanıyor.

Proje kapsamında, 5G RAN şebekesi üzerinde ağ dilimleme teknolojisi uygulanıyor. Ağ kaynakları yapay zeka algoritmalarıyla uçtan uca, otonom ve verimli şekilde yönetiliyor. Yenilikçi yaklaşımın, endüstriyel tasarım süreçlerinde ve farklı sektörlerde dijital dönüşümü hızlandırması amaçlanıyor.

"TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ GELİŞTİREN BİR ÜLKE OLMA HEDEFİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Güngör, projenin Türkiye'nin yalnızca teknoloji kullanan değil, aynı zamanda onu geliştiren bir ülke olma hedefine katkı sunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere, Türkiye'nin 12'nci Ulusal Kalkınma Planı, dijital dönüşüm uygulamalarını da sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefleri doğrultusunda öncelikli alanlardan biri olarak konumluyor. Avrupa Birliği'nin AR-GE desteği ile Turkcell'in liderliğinde bu hedeflere uygun bir vizyon ortaya koyan VERGE Projesi, yeni nesil ağ ve uç bilişim alanlarındaki gelişmiş teknoloji yetkinliklerini artırıyor. Türkiye'nin dijital altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen bu proje, işbirlikleri aracılığıyla Türkiye'nin uluslararası AR-GE ekosistemindeki etkinliğine de katkı sağlıyor."

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Beko Bilişim Teknolojileri Kıdemli Direktörü Caymaz da 5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve geniş bağlantı kapasitesinin dijital dönüşümün temel taşlarını oluşturduğunu belirtti.

Beko olarak bu güçlü teknolojik potansiyeli en verimli şekilde değerlendirerek, inovatif uygulamalar geliştirmeye büyük önem verdiklerine işaret eden Caymaz, "Bu konuda Turkcell ve Ericsson ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği, bu ekosistemi daha da güçlendiren bir adım oldu." ifadelerini kullandı.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Mehmet Oğul da işbirliğinin Türkiye'nin dijital üretim ekosistemini güçlendirme yolunda önemli bir adım olduğuna dikkati çekerek, "5G'nin sunduğu düşük gecikme ve yüksek hız gibi avantajlar, endüstriyel tasarım süreçlerini daha verimli ve etkileşimli hale getiriyor. Bu projeyi, teknolojinin yanı sıra inovasyon ve sürdürülebilirlik açısından da önemli bir katma değer olarak görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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