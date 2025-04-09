Turkcell çöktü mü? Açıklama geldi!

Turkcell'de şebeke arızası: Kullanıcılar "paketiniz bitti" uyarısıyla karşılaştı

Turkcell kullanıcıları bugün arama yapamama ve kısa mesaj gönderememe sorunları yaşadı. Sosyal medyada yoğun şikayetlerin ardından Turkcell, teknik bir arıza nedeniyle geçici kesintiler yaşandığını duyurdu.

KULLANICILAR "PAKETİNİZ BİTTİ" UYARISIYLA KARŞILAŞTI

Çok sayıda Turkcell abonesi, arama yapmaya çalıştığında "paketiniz bitti" uyarısı aldığını belirtti. Kullanıcılar ayrıca 532 numaralı müşteri hizmetlerine de ulaşamadıklarını ifade etti.

TURKCELL'DEN ÖZÜR VE TAZMİNAT

Turkcell resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

"Şebekemizdeki teknik bir aksaklık nedeniyle bazı bölgelerde iletişim hizmetlerinde geçici kesintiler yaşanmıştır. Sorun tamamen giderilmiştir. Yaşanan geçici sorun sebebiyle tüm abonelerimize 500 dakika, 2 GB, 500 SMS tanımlanacaktır. Tüm müşterilerimizden özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.