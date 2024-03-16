Turkcell Hatay’da Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi’ni açtı

Kaynak: Haber Merkezi
Turkcell Hatay’da Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi’ni açtı
Turkcell, 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı ‘Gönül Bağı Projeleri’ kapsamında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Global Bilgi Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi’ni hizmete açtı. Depremden etkilenen 855 kişiyi istihdam eden şirket, proje kapsamında 7 bin kişiye de eğitim verdi.

Turkcell, deprem bölgesinde hayatın tekrar normale dönmesine katkı sağlamak amacıyla geçen yıl başlattığı "Gönül Bağı Projeleri" ile bölge halkına desteğini sürdürüyor.

Şirket, bu proje kapsamında bölgede iş gücüne katılımı artırmak hedefiyle Turkcell Global Bilgi Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi'ni 15 Mart'ta hizmete açtı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki merkez, meslek edindirme eğitimleriyle bölgedeki iş gücüne katkı sunarken, depremzedelere de istihdam imkanı sağlıyor.

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PROJEYLE EKONOMİK KALKINMAYA DESTEK

Turkcell Akademi tarafından verilen yazılım, yazılım test uzmanlığı, robotik kodlama, bulut teknolojiler, satış ve pazarlama eğitimleriyle bölgeye nitelikli iş gücü kazandırılması planlanıyor.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, afet bölgesinde hayatın tekrar normale dönmesi için seferberliklerini sürdürdüklerini vurguladı.

Koç, "Gönül Bağı Projeleri" kapsamında, bölgedeki ekonomik kalkınmaya ve toplumsal refaha katkıda bulunduklarına dikkati çekerek, "Sadece geçici bir yardım değil, uzun vadeli bir destek ile sürdürülebilir bir etki yaratarak bölge halkının hayatını olumlu yönde etkilemeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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BÖLGEDE 7 BİN KİŞİYE EĞİTİM 855 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI

Depremden etkilenen illerdeki afetzede vatandaşlar ve onların bölge dışında eğitim gören birinci derece yakınları için 'İstihdam Seferberliği' başlatarak, bölgede 1100 kişiyi istihdam etme hedeflerini paylaştıklarını belirten Koç, şunları kaydetti: "Bugüne kadar 855 depremzedemizi Turkcell grup şirketlerimizde istihdam ettik, 7 bin kişiye de mesleki eğitim verdik. Turkcell Global Bilgi Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezimizi de bugün Hatay Kırıkhan'da açıyoruz. İlk aşamada 62 kişinin istihdamıyla başladığımız merkezde, bu sayının uzaktan çalışan müşteri temsilcilerinin de eklenmesiyle 2502ye çıkarmayı hedefliyoruz. Teknik ve kişisel gelişim programlarımızla da bölge halkını destekleyerek meslek edinmelerine katkı sağlıyor, nitelikli iş gücünü artırmayı amaçlıyoruz. Bölgede hayatın tekrar normale dönmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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