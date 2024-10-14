Turkcell’den yarınlar için tekno atık seferberliği

Turkcell, gerçekleştirdiği bir etkinlikle "14 Ekim Uluslararası E-Atık Günü'nü şirket çalışanlarıyla kutladı. 2019'dan bu yana devam eden "Eğitime Dönüştür" projesinin bir ayağı olan etkinlikte, İstanbul, Ankara ve Trabzon'da en az 50 kilo tekno atık toplayan üç Turkcell çalışanı ödüllendirildi.

Sürdürülebilirlik ve çevre alanındaki çalışmalarıyla sektöre öncülük eden Turkcell, bu çerçevede çok özel bir etkinliğe daha imza attı.'14 Ekim Uluslararası E-Atık Günü" kapsamında 2019'dan bu yana devam eden "Eğitime Dönüştür" projesinin bir ayağı olan etkinlik, 7-8-9 Ekim tarihlerinde İstanbul'daki Küçükyalı Plaza, Ankara Plaza ve Trabzon plaza çalışanları arasında düzenlendi. En az 50 kilo tekno atık toplayan üç Turkcell çalışanı, elektrikli scooter ödülünün sahibi olurken, tekno atık getiren şirket çalışanının paycell hesaplarına da pasajda geçerli hediye çeki tanımlandı.

Elektrikli scooter kazanan Turkcell çalışanlarına ödülü, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç tarafından verildi.

"40 ton tekno atık toplandı, 450 kadar öğrenciye eğitim desteği sağlandı"

Turkcell çalışanlarının etkinliğe gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Dr. Ali Taha Koç şunları söyledi: "Enerji yoğun bir sektörde faaliyet gösteren bir şirket olarak, çevreye olan etkimizi en aza indirip çocuklarımıza çok daha yaşanabilir bir dünya emanet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliği ile 2019'dan beri devam eden "Eğitime Dönüştür" projesi de bu bilincin çok anlamlı bir yansıması. Bu proje ile hem çocuklarımızın hem de dünyamızın yarınlarına yatırım yapıyoruz. Şu ana dek yaklaşık 40 ton tekno atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. Bu sayede 450'ye yakın çocuğun 1 yıllık nitelikli eğitimine destek olduk. Bu konudaki farkındalığı pekiştirmek amacıyla "14 Ekim Uluslararası E-Atık Günü" kapsamında düzenlediğimiz etkinliğe çalışanlarımız büyük ilgi gösterdi. Kendilerine hassasiyetleri için yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca proje sadece bugünle sınırlı değil, dileyen herkes, tüm yıl boyunca tekno atıklarını mağazalarımıza getirebilecek. Turkcell olarak ülkemizin ve yaşadığımız gezegenin geleceğine yönelik çalışmalarımıza ilk günkü kararlılıkla devam edeceğiz."