Turkcell’e göre vatandaş, milletvekilinden daha zengin! Faturalar arasında uçurum var

Düzenleme: Ümit Karadağ
Turkcell’e göre vatandaş, milletvekilinden daha zengin! Faturalar arasında uçurum var

Turkcell’in milletvekillerine özel hazırladığı internet ve konuşma paketi 286 lira olurken; benzer paketin vatandaşlara 880 lira satıldığı ortaya çıktı.

Türkiye'deki toplam abone sayısı 43,2 milyon olan Turkcell, Meclis’te görev yapan milletvekilleri için özel bir paket hazırladı.

Paket 50 GB internet, her yöne 3000 dakika, grup içi 5000 dakika, her yöne 250 sms içeriyor. Fiyatı ise aylık vergiler dahil 286 lira 41 kuruş.

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Benzer paket vatandaş için neredeyse 3 katına satılıyor.

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Vatandaş için hazırlanan pakette 50 GB internet ve 1000 dakika konuşma bulunuyor. Vekil paketinden konuşma süresi çok daha az, SMS de yok.

Buna rağmen Turkcell bu paketi vatandaşa 880 liraya satıyor.

17 bin lira asgari ücret alan vatandaş 880 lira öderken, 170 bin lira maaş alan milletvekilinin 280 lira fatura ödemesi tepki çekti.

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