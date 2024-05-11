Türker İnanoğlu'nun dev bağışı ortaya çıktı. Ölmeden önce yaptığıyla hayran bıraktı

Yeşilçam tarihine damgasını vuran yüzlerce film, dizi ve TV programlarına imza atan Türker İnanoğlu, 2 Nisan'da hayatını kaybetmişti. İnanoğlu'nun dev bağışı, vefatından 1 ay sonra ortaya çıktı.

88 yaşında hayatını kaybeden ‘Bay Sinema’ lakaplı Türker İnanoğlu, Maslak’ta bulunan TİM Show Center’i, Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışladı. Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Oğuz Güleç, haberi bugünkü toplantıda açıkladı.

TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?

18 Mayıs 1936’da Karabük-Safranbolu’da dünyaya gelen Türker İnanoğlu, sinema dünyasına 1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda öğrenciyken adım atmış, 1959’da “Senden Ayrı Yaşayamam” filminin yönetmenliğine başlamıştır.

1960’da Erler Film adıyla kendi yapım şirketini kuran İnanoğlu, 200’ün üzerinde filmin yapımcılığını üstlenmiş, 66 uzun metraj sinema filmine de yönetmen olmuştur.

İnanoğlu, 1950’lerden itibaren Türk sinemasına katkı sağlamış, 1979’da Ulusal Video şirketini kurarak, ilk kez video kaset dağıtımı başlatmıştı.

Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması, Şişli’deki Kent sineması, Kavacık’taki Boğaziçi Sineması’nın da sahibi olan İnanoğlu, 2005 yılında Maslak’taki Türker İnanoğlu Maslak Show Center‘ı (TİM) açtı.

MASLAK TİM'İN SAHİBİYDİ...

Kasım 2005'te faaliyete geçen Türker İnanoğlu Maslak Show Center, kültür ve eğlence merkezi olarak tasarlanmış ve bin 900 kişilik ana salonu, 400 kişilik tiyatro salonu, geniş fuaye alanı, 4 adet sinema salonu, 1 adet VIP sinema salonu, birbirine bağlanabilir şekilde tasarlanmıştır.

Salon; 4 adet toplantı odası, VIP restoranı ve 600 araçlık otoparkı ile kültür ve sanatın merkezi olarak faamiyet gösteriyor.

Aynı zamanda da Türkiye’de Kültür Bakanlığı’nca verilen ilk 'Kültür Girişim Belgesi'nin sahibi.