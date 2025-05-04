Türkeş'in öğrencisiydi... Mehmetçik Vakfı Kurucu Genel Başkanı Raif Babaoğlu vefat etti

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Kurucu Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Raif Babaoğlu vefat etti.

Acı haberi Raif Babaoğlu'nun torunu Elif Babaoğlu duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nni kurucusu Alparslan Türkeş’in genel başkan yardımcısı olarak görev yapan Raif Babaoğlu'nun cenazesi, bugün öğle namazına müteakip askeri tören ile Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Kabristanı’nda toprağa verilecek.

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun.



Başbuğum Alparslan Türkeş’in 1950 yılında Piyade Okulunda hocası olduğu dönemden vefatına kadar yoldaşı, Halıcıoğlu İstanbul Per.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığının kurucusu ve ilk Komutanı, Mehmetçik Vakfı Kurucu Genel Başkanı, tanıdığım en iyi Türk… pic.twitter.com/QHjA3owAdx