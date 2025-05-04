Türkeş'in öğrencisiydi... Mehmetçik Vakfı Kurucu Genel Başkanı Raif Babaoğlu vefat etti

Kaynak: Haber Merkezi
Türkeş'in öğrencisiydi... Mehmetçik Vakfı Kurucu Genel Başkanı Raif Babaoğlu vefat etti

Mehmetçik Vakfı Kurucu Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Raif Babaoğlu vefat etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Kurucu Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Raif Babaoğlu vefat etti.

Acı haberi Raif Babaoğlu'nun torunu Elif Babaoğlu duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi'nni kurucusu Alparslan Türkeş’in genel başkan yardımcısı olarak görev yapan Raif Babaoğlu'nun cenazesi, bugün öğle namazına müteakip askeri tören ile Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Kabristanı’nda toprağa verilecek.

Son Haberler
Timsah dolu bataklıkta mahsur kaldılar! 36 saat tek ayak üzerinde
Timsah dolu bataklıkta mahsur kaldılar! 36 saat tek ayak üzerinde
'CHP'den 30 vekil istifa edecek, ara seçime gidilecek' Canlı yayında çarpıcı iddia
'CHP'den 30 vekil istifa edecek, ara seçime gidilecek' Canlı yayında çarpıcı iddia
Ankara’da 'Rest' operasyonu: 35 iş yeri mühürlendi
Ankara’da 'Rest' operasyonu: 35 iş yeri mühürlendi
Türkeş'in öğrencisiydi... Mehmetçik Vakfı Kurucu Genel Başkanı Raif Babaoğlu vefat etti
Türkeş'in öğrencisiydi... Mehmetçik Vakfı Kurucu Genel Başkanı Raif Babaoğlu vefat etti
50 yaşındaki adam 21 yaşındaki Hatice'yi başından vurdu
50 yaşındaki adam 21 yaşındaki Hatice'yi başından vurdu