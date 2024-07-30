Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak açıklama: 30 yıldır soy ismimin ekmeğini yiyorlar

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi tutuklularını görme talebini üzerine MHP ile arlarında başlayan tartışma hız kesmeden devam ediyor.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Türkeş MHP'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Halk TV’deki canlı yayında konuşan Saymaz Türkeş'in MHP gerilimine yönelik "Çok merak ediyorum, neden hakaret etmeden düzgün bir tartışmanın tarafı olamıyorlar. Bunca hakarete ne gerek var, onu anlamıyorum" dediğini belirtti.

Tartışmaların hakaret boyutuna ulaşmasının sebebini sorduğunu aktaran Saymaz, Türkeş’in yanıtını şu sözlerle anlattı: "Bana şöyle karşılık verdi: 2015 yılında anayasal görev olan seçim hükümetine girdiğim için hukuksuz şekilde beni MHP'den ihraç ettiler. Seçim sonrası AK Parti'de yer alınca bununla ilgilide hakaret ettiler. Hem ihraç ettikleri ve partilerinde bulunmasını arzu etmedikleri bir şahsın başka bir partideki faaliyeti onları niye bu kadar ilgilendiriyor? Niye bu kadar rahatsız ediyor bunu anlamak mümkün değil"

“30 YILDIR SOY İSMİMİN EKMEĞİNİ YİYORLAR”

“Bunun üzerine Türkeş'e acaba size yönelik böyle bir üsluba başvurulmasının sebebi soy isminiz olabilir mi?” sorusuna da yanıt veren Türkeş, "Soy ismim onları niye rahatsız etsin ki? Onlar ondan geçiniyorlar. 30 Yıldır soy ismimden ekmek yiyor hepsi. Sonrada Türkgün gazetesinde Türkeş'in çocuklarına saldırıyorlar. 30 Yıldır mirasını yedikleri Türkeş'in kendi çocuklarını yetiştiremediğini her fırsatta ifade ediyor. Bunu kabul etmem mümkün değil de bir an için doğru kabul etsek kendi evindeki çocuğu yetiştirememiş Türkeş'in dağdaki çobanı nasıl adam ettiğini iddia ediyorlar o zaman. ​​​Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?"

MHP'LİLER TEHDİT ETTİ İDDİASI

Saymaz, Türkeş'in Gezi tutuklusu Kavala'yı ziyaret edeceğini belirtmesinin üzerine kendisini MHP'li olduğunu ifade eden kişiler tarafından sosyal medyadan tehdit edildiğini aktardı. Tehditlerin içeriğinde 'sana gümüş mermi hazırladım, seni mermi manyağı yapacağım' gibi söylemlerin olduğunu belirtti.