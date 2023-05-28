Türkevi saldırganına denetimli serbestlik. İlle birini mi öldürmesi lazım

ABD’deki Türkevi’ne saldıran Recep Akbıyık, New York Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkeme Akbıyık için denetimli serbestlik kararı verdi.

Türkevi saldırganına denetimli serbestlik. İlle birini mi öldürmesi lazım

AA

ABD’de Türkevi’ne saldıran Recep Akbıyık, bugün yerel saatle 20.30 civarında New York Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Yeminli tercüman aracılığıyla kendisine yöneltilen "soygun teşebbüsü, terör suçu ve suç için silah bulundurma, terör tehdidinde bulunma, cezai hasar ve tehdit etme" suçlamalarının yüzüne okunduğu Akbıyık hakkında hakim, denetimli serbestlik kararı verdi.

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Hakim, Akbıyık'ın, Türkevi ve yakınına herhangi bir şekilde yaklaşmasını yasakladı.

Mahkeme tarafından bir sonraki duruşma tarihi, 25 Temmuz olarak belirlendi. Akbıyık, mahkemenin ardından kolluk güçleri nezaretinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için New York Bellevue Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları bölümüne sevk edildi.

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