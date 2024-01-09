Türkgözü Gümrük Kapısı'nda araç çıkışı yüzde 137 arttı

Kaynak: AA
Türkgözü Gümrük Kapısı'nda araç çıkışı yüzde 137 arttı
Türkgözü Gümrük Kapısı'ndan 2022'de 35 bin 882 araç çıkış yaparken, bu rakam 2023'te 72 bin 159 idi. Oran bir önceki yıla göre yüzde 137’lik bir arttı.

Türkgözü Gümrük Kapısı, modernizasyonun ardından hizmetlerin kısa sürede verilmesi ve güvenli olması nedeniyle uluslararası taşımacılık firmalarınca tercih ediliyor. Kapı, başta Orta Asya olmak üzere, farklı ülkelerle ithalat ve ihracatta önemli köprü görevi görüyor.

Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan’dan Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan kapıların hizmet kalitesini yükseltmeye çalıştıklarını belirtti.

Kapılar için gerek altyapı ve üstyapısında üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade eden, “Çünkü kapılarımızın bölgemize ve ülkemize ekonomik olarak katkılarının gelecekte de olacağına inanıyoruz” dedi.

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Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ise Türkgözü Gümrük Kapısı’nın modernize edilmesinin ardından ilgi gördüğünü, bunun da yoğunluğa neden olduğunu vurguladı.

Demirci, 2022’de çıkış yapan tır sayısının 35,882’den 2023’te 72,159’a, araç sayısının ise 9,705’ten 22,873’e çıktığını kaydetti.

Tırlarda bir yılda yüzde 101,10 artışın ticaret için çok önemli olduğunu söyleyen Demirci, “Tüm araç çıkışı bir yılda yaklaşık yüzde 137 artmış. Kapıda çok belirgin bir araç artışı mevcut” ifadelerini kullandı.

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