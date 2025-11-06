Türkiye'de siyasetin tansiyonu her geçen gün yükseliyor. Tartışmalar iktidara yakın gazetelerin manşetlerine de yansıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışı ile düğmeye basılan "Terörsüz Türkiye" sürecinde, Meclis'te kurulan komisyonun İmralı'ya gitme gündemi tartışılıyor. MHP lideri Bahçeli, salı günkü grup toplantısında komisyondan bir heyetin, terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı Adası'na gitme çağrısını tekrar dile getirdi.

Öte yandan iktidar medyasından Yeni Şafak gazetesi dünkü manşeti ile Bahçeli'nin bu çağrısına karşı çıktı. Gazete, manşetten "Komisyon İmralı'ya gitmesin" haberi ile çıktı.

"DERDİNİZ NE SİZİN?"

Yenişafak’ın dünkü manşetine MHP'ye yakınlığı ile bilinen Türkgün gazetesi sert yanıt verdi.

Türkgün bugünkü manşetinde "Derdiniz ne sizin?" ifadelerine yer verdi.

Türkgün'ün bugünkü manşeti

Öte yandan haberde "AK Parti'ye 'Mehmet Şimşek' üzerinden mesaj veren Yeni şafak, şimdi de MHP'yi diline doladı! Ama arşivleri unuttu" başlığını kullandı.

Türkgün'ün haberinde, Yeni Şafak'ın geçmiş dönemlerdeki manşetler hatırlatılarak "2009’da başlatılan çözüm sürecinde attığı başlıklarla diyalogdan taraf olduğunu bildirmiş, hatta sürecin başarıya ulaşması için kampanya dahi düzenlemişti" denildi.

"YENİ ŞAFAK’IN BUNA SONSUZ HAKKI VAR"

Gazeteci Ahmet Hakan da köşesinde Yeni Şafak'ın yayın politikasını ele aldı.

Ahmet Hakan, yazısında "Evet. Yeni Şafak, iktidar destekçisi bir gazete. Ancak zaman zaman iktidardan farklı yaklaşımları olabiliyor ya da iktidarın bazı kararlarına itiraz edebiliyor. İktidarı destekleyen bir gazete olarak Yeni Şafak’ın buna sonsuz hakkı var" ifadelerine yer verdi.

YENİ ŞAFAK, ŞİMŞEK'İ DE HEDEF ALMIŞTI

İktidar medyası Yeni Şafak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i de hedef alarak manşetine, politikaları eleştiren haberleri de taşımıştı.