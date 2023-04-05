Türkiye hava sahasını kapattı. Irak- Süleymaniye’ye gidecek uçaklar Türkiye’den geçemeyecek

Dışişleri Bakanlığı, Türk hava sahasının Irak Süleymaniye Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı "Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır." dedi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır.

Sözkonusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır.

İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir."

THY UÇUŞLARI ASKIYA ALMIŞTI

Irak’ta Süleymaniye Uluslararası Havalimanı yönetimi, Türk Hava Yolları’nın (THY) önceki akşam akşam itibarıyla uçuşlarını askıya aldığını açıklamıştı.

AY SONUNA KADAR TEK UÇUŞ

THY’nin Süleymaniye seferlerinin tümünü 6 Nisan’a kadar durdurduğu belirtilen açıklamada, ay sonuna kadar ise 22.00‘deki seferlerin iptal edildiği ve günde yalnızca tek uçuş yapılacağı ifade edildi.

Türk Hava Yolları'nın Süleymaniye’ye günde 22.00 ve 04.00’da olmak üzere iki seferi yaptığı belirtildi.