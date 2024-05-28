Türkiye 2 günde 152 madalya topladı

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye 2 günde 152 madalya topladı

2024 Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları'nda, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşen yarışmalarda Türk sporcular toplamda 36 altın, 36 gümüş ve 80 bronz olmak üzere muazzam bir başarıya imza attılar.

Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan etkinlikte, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 37 farklı ülkeden gelen yaklaşık bin 500 atlet mücadele etti.

Türkiye, tüm kategorilerde toplam 152 madalya kazanarak büyük bir başarı gösterdi.

Büyükler kategorisinde 9 altın, 11 gümüş, 22 bronz, gençler kategorisinde 11 altın, 9 gümüş, 27 bronz ve yıldızlar kategorisinde ise 16 altın, 16 gümüş, 31 bronz madalya elde ettik.

Avrupa Tekvando Birliği'nin düzenlediği bu organizasyonda, her ülkeden sadece belirli sayıda sporcunun katılımına izin verildi.

Yıldızlar ve gençler kategorisinde her ülkeden ikişer, büyükler kategorisinde ise dörder sporcu kıta şampiyonalarına katılma hakkı elde etti.

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