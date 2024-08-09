Türkiye 2 sıra daha düştü

Kaynak: AA
Türkiye 2 sıra daha düştü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 13. günün sonunda 30 altın, 38 gümüş ve 35 bronz madalya kazanan ABD, liderliğine devam etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 13. günün sonunda 30 altın, 38 gümüş ve 35 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların 13. gününde 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ABD, toplamda ise 103 madalyaya ulaşarak en yakın takipçisi Çin'den 30 madalya daha fazla topladı.

Günü 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan Çin, toplamda 73 madalyaya ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu.

Avustralya 18 altın, 14 gümüş ve 13 bronzla üçüncü, ev sahibi Fransa ise 14 altın, 19 gümüş, 21 bronzla dördüncü sırada.

Türkiye listede 60. sırada

Oyunlarda 13 gün sonunda 84 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı madalya kazanırken, Türkiye 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede 60. sırada yer aldı.

Milliler bir önceki günü 58. sırada tamamlamıştı.

Son Haberler
Kaçak elektrik denetiminde ekiplere saldırı Gündem
Kaçak elektrik denetiminde ekiplere saldırı
Ev zencilerini açıklıyorum Gündem
Ev zencilerini açıklıyorum
Acun Ilıcalı Galatasaray'ın rakibine golünü attı Spor
Acun Ilıcalı Galatasaray'ın rakibine golünü attı
Anketlerle ilgili acı itiraf! AKP’nin iki numarası Efkan Ala açıkladı Gündem
Anketlerle ilgili acı itiraf! AKP’nin iki numarası Efkan Ala açıkladı
Ünlü oyuncu böyle rahatladı. Yeni sezon öncesi soluğu orada aldı Magazin
Ünlü oyuncu böyle rahatladı. Yeni sezon öncesi soluğu orada aldı
5G’de dev güvenlik açığı. Konuşmalarınız dinleniyor olabilir Teknoloji
5G’de dev güvenlik açığı. Konuşmalarınız dinleniyor olabilir
Bodrum Stadı'nın son hali görüntülendi Spor
Bodrum Stadı'nın son hali görüntülendi