Türkiye Afganistan'a yardım yapacak. Karar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de Afganistan’la ilgili dikkat çeken bir karar yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemelerinin nakliyesi için Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan güzergahı boyunca görevlendirildi.

31 Aralık'a kadar Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemeleri TCDD ile ulaştırılacak.

Kararın uygulanmasına ilişkin faaliyetlerden doğacak görevlendirme bedeli, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenen tarifeler ile TCDD Taşımacılık AŞ tarifeleri ve mevzuatı çerçevesinde hesaplanan gidiş-dönüş taşıma ücreti, gümrük formalite işlemleri, vagondan vagona aktarma, elleçleme, yüklemeler sırasında gözetim, "forwarder" ücretleri, feribot geçişleri, sigorta ve taşımayı tamamlayıcı diğer zorunlu faaliyetler nedeniyle oluşan ek masraflardan oluşacak.

Hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek karar, 20 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

AFGANİSTAN İLE VİZE UYGULAMASI DA DEĞİŞMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Afganistan arasında Diplomatik Pasaport Hamileri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma’nın durdurulması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Karar ise 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3’üncü maddesi gereğince alınmıştı.