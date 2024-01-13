Türkiye bizden Azerbaycan'a 250 milyon dolar hibe etti. Neyin kıyağı bu?

Türkiye’nin Azerbaycan’a 250 milyon TL hibe edeceğine dair kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından konu tartışmaları da beraberinde getirdi.

Petrol yatakları nedeniyle ekonomisi Türkiye’den daha iyi durumda olan Azerbaycan’a neden 250 milyon TL hibe edileceği çeşitli yorumlara neden oldu.

“KİME NEYİN KIYAĞI BU?”

Gazeteci Mine Kırıkkanat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yaw Azerbaycan bizden zengin değil mi Kan kusuyoruz burada, ne hibesi, kime neyin kıyağı bu” diye sordu.

Hibe kararına vatandaşlardan gelen bazı yorumlar ise şöyle:

TÜRKİYE’DEN AZERBAYCAN’A HİBE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren anlaşma "Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi" projesine yönelik temel ilkeleri ve hibeleri kapsıyor.

Proje için Türkiye'den Azerbaycan tarafına 250 milyon TL'ye kadar kaynak tutarı belirlendi.

Buna anlaşmaya göre Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı "Hibe Eden", Azerbaycan Cumhuriyeti Ekoloji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı "Hibe Alan" oldu.

Buna göre:

Toplam proje maliyeti 250 milyon TL'yi aşmamalıdır. Bu durumda, Azerbaycan, 250 milyon TL'nin üzerindeki herhangi bir bakiyeyi kullanma hakkına sahip olmayacak.

Hibe miktarının danışmanlık bedeli 20 milyon TL'yi geçmemesi şart koşulmuştur. Yani danışmanlık hizmetleri için ayrılan bütçe, 20 milyon TL'yi aşamayacak.

Projede yapım işlerini gerçekleştirecek olan yüklenici firma, Türk menşeli olmalıdır ve/veya en az yüzde 51 hissesi Türk firmasına ait olan Azerbaycan-Türk ortaklığı müteahhitlik firmaları arasından belirlenecektir.