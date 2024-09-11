Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Bir bardak su cinayeti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Bir bardak su cinayeti

Kahramanmaraş’ta bir bardak su talebi nedeni ile çıktığı öne sürülen kavgada 29 yaşındaki bir genç ardı arkasına sopa darbeleri ile hayata gözlerini yumdu. O anlar kavganın olduğu yerde bulunan bir şahıs tarafından kayıt altına alındı.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, bir bardak su talebiyle başlayan tartışma, ölümle sonuçlanan korkunç bir kavgaya dönüştü.

Olay, 6 Eylül'de bir fabrika önünde 29 yaşındaki Mesut Kazancı ile iki kişi arasında yaşandı. Kısa sürede şiddetlenen tartışmada Kazancı, sopa darbeleriyle ağır yaralandı. Hemen Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç adam, üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Emniyet güçleri, olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden G.A.I. (37) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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BİR BARDAK SU İDDİASI

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, trajik kavganın fitili, Mesut Kazancı'nın bir bardak su istemesiyle ateşlendi. Su talebinin tekrarlanması üzerine çıkan tartışma, sopaların çekildiği şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kazancı, aldığı darbelerle yere düşmesine rağmen G.A.I. tarafından dövülmeye devam etti ve ağır yaralandı.

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