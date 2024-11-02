Türkiye bu olayı konuşuyor… 6 yaşındaki Şirin'in katiliyle son görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de korkunç bir cinayet işlendi. Kayıp olarak aranan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda boğarak öldürdüğünü ve mezarlığa gömdüğü ortaya çıktı. Katilin, Şirin ile en son bir marketten çıkarken görüldüğü ortaya çıktı. Görüntüler sonrasında 45-50 yaş aralığındaki şahıs, gözaltına alınmıştı. Şahıs, emniyetteki sorgusunda Şirin'i Feriköy Mezarlığı'nda boğarak öldürdüğünü ve mezarlığa gömdüğünü itiraf etti.

31 Ekim’de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi Müge Anlı’ya katılarak yardım talebinde bulunmuştu. İstanbul Çocuk Şube ve Asayiş Şube ortak çalışması neticesinde kayıp Şirin'in bulunması için arama çalışmaları başladı.

KATİL İLE ŞİRİN’İN SON GÖRÜNTÜSÜ…

Sabah gazetesinin haberine göre; kamera kayıtlarını polis ekipleri incelemeye aldı. Emniyet, Şirin'in Feriköy mezarlığı çevresinde görüntüsüne ulaştı. Şirin'in mahallesinde bir markette 45-50 yaş aralığında bir şahısla konuştuğu ortaya çıktı. Görüntülerden, Şirin'in yanında bulunan kağıt toplayıcısı şahısla yürüdüğü tespit edildi. Emniyet, Şirin'in markette konuştuğu şahsın kağıt toplayıcısı olduğunu belirlerken kimliğini tespit etmek için çalışma gerçekleştirdi. Kimliği belirlenen şahıs gözaltına alınırken, emniyetteki ilk sorgusunda Şirin'i tanımadığını açıkladı.

İKİNCİ SORGUDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

46 yaşında olduğu tespit edilen şahsın ikinci sorgulamada olayı itiraf etti. İfadesinde Şirin'i Feriköy Mezarlığı'nda boğarak öldürdüğünü ve mezarlığa gömdüğünü söyledi. İtiraf sonrasında mezarlıkta arama yapan ekipler küçük Şirin'in cesedine ulaştı. Küçük kızın cesedi incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Cinsel istismar ihtimali üzerinde duran yetkililerin araştırmalarına sürüyor.