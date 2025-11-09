Şampiyonlar Ligi'nde son üç maçını kazanan ve Türkiye Süper Ligi'nde liderliğini sürdüren Galatasaray, Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor'a konuk oldu. Körfez ekibi ilk yarının son dakikasında bulduğu golle mücadelede 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda Galatasaray beraberliği bulmak için baskısını arttırdı. Kocaelispor ise 1-0'ı korumak için büyük çaba harcadı. Maçın en kritik pozisyonu 83. dakikada yaşandı. Sağdan gelen ortada Barış Alper Yılmaz topu kafayla ceza alanına doğru çevirdi. Sarı kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Victor Osimher sert bir vuruşla topu filelere yolladı. Galatasaraylı futbolcular büyük sevinç yaşarken devreye VAR'da bulunan Ali Palabıyık girdi.

Yaklaşık 3 dakikalık bekleyişin ardından değerlendirme yorum gerektirdiği için hakem Çağdaş Altay pozisyonu izlemek için VAR'a davet edildi. Ekranda Osimhen'in vuruşu yaptığı anda Kocaelisporlu oyuncuların önünde ve ofsayt pozisyonunda bulunan Gabriel Sara hakeme gösterildi. Hakem Çağdaş Altay, Sara'nın Kocaelispor defans oyuncularını etkilediğine karar verdi. Uzun süre duran oyun ofsayt atışıyla 87'de başladı. Pozisyona Galatasaraylılar uzun süre itiraz etti.