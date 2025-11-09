Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında lider Galatasaray Kocaelispor’a konuk oldu.

Turka Kocaeli Stadyumu’nda kapalı gişe oynanan karşılaşmanın ilk yarısında taraftar desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, maça baskılı başlayan taraf oldu. Maçın başında girdiği net pozisyonlardan yararlanamayan Kocaelispor, çabalarının karşılığını ilk yarının son dakikasında Agyei’nin attığı golle alarak devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda oyunda üstünlüğünü iyiden iyiye hissettiren Galatasaray Kocaelispor’u kendi yarı sahasına hapsetti. Ancak kurduğu baskıya rağmen gol bulmakta zorlanan Sarı Kırmızılılar 86’da Osimhen ile eşitliği yakalasa da VAR’dan gelen uyarı üzerine hakem Çağdaş Altay’ın ofsayt kararına takıldı.

Son bölümde tüm hatlarıyla beraberlik için yüklenen Galatasaray ataklarında hatasız bir savunma performansı ortaya koyan Kocaelispor 1-0’lık sonuçla sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Böylelikle lider Galatasaray bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini alarak 29 puanda kaldı. Önemli bir galibiyete imza atan Kocaelispor ise puanını 14’e yükseltti.

41 YIL SONRA BİR İLK

Körfez ekibi evinde Galatasaray'ı bir Süper Lig maçında 41 yıl sonra devirmeyi başardı. Yeşil Siyahlılar son galibiyetini 16 Aralık 1984'te almıştı.

KOCAELİSPOR-GALATASARAY İLK 11

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Tarkan, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sane, Torreira, Lemina, Barış Alper, Icardi, Osimhen.

KOCAELİSPOR 1-0 GALATASARAY (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Kocaeli'de ilk düdük geldi ve kapalı gişe oynanan karşılaşmaya taraftarının güçlü desteği eşliğinde Kocaelispor başladı.

KOCAELİSPOR TAYFUR BİNGÖL İLE GOLE YAKLAŞTI

2' Kocaelispor tehlikeli geldi. Ahmet Oğuz'un ortasında arka direkte kafayı vuran Tayfur Bingöl'ün şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

UĞURCAN ÇAKIR GOLÜ ÖNLEDİ

14' Defans arkasına kaçan Tayfur Bingöl kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak şutunda Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Seken topa Linety'nin şutunda ise top çerçeveyi bulmadı.

SERDAR DURSUN SERT ŞUTLA KALEYİ YOKLADI

20' Serdar Dursun ceza sahası dışından sert bir şutla kaleyi yokladı. Uğurcan Çakır iki hamlede topa sahip oldu.

KOCAELİSPOR OSIMHEN'E KIRMIZI KART BEKLEDİ

43' Balogh'a arkadan yaptığı müdahale sonrası Kocaelispor sarı kartı bulunan Osimhen için kırmızı kart bekledi ancak hakem Çağdaş Altay itirazları nedeniyle Selçuk İnan'a sarı kart gösterdi.

KOCAELİSPOR İLK YARININ SONUNDA ÖNE GEÇTİ

45' Agyei üst üste çalımlarla ceza sahası içerisine girerek direk dibine sert bir şutla ağları havalandırdı. Kocaelispor zorlu karşılaşmada 1-0 öne geçti.

İLK YARI SONUCU: KOCAELİSPOR 1-0 GALATASARAY

GALATASARAY TEHLİKELİ GELDİ

48' Galatasaray tehlikeli geldi. Victor Osimhen Kocaelispor savunmasındaki boşluktan yararlanarak ceza sahası içerisine kadar topu sürüp şutunu çekti. Ancak Jovanovic gole izin vermedi.

AGYEI'NİN SERT ŞUTUNDA İSABET YOK

61' Maçtaki tek golün sahibi Agyei uzaklardan şansını denedi. Sert şutta top direğin yanından dışarı gitti.

GALATASARAY'DA 1'İ ZORUNLU 2 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

64' Galatasaray iki değişiklik yaptı. Sakatlanan Lucas Torreira oyuna devam edemedi ve yerini Sara'ya bıraktı. Okan Buruk ayrıca Jakobs'un yerine Eren Elmalı'yı sahaya sürdü.

GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI

66' Osimhen bir kez daha geniş bir boşluk buldu. Ceza sahası içerisine kadar topu süren Osimhen arka direğe koşu yapan Barış Alper'i gördü. Barış Alper'in gelişine vurduğu şutta Jovanovic'in parmaklarıyla dokunduğu topu Kocaelispor savunmasında Tarkan çizgiden çıkardı.

DAVINSON'DAN KRİTİK MÜDAHALE!

79' Kocaelispor Can Keleş ile çıktığı hızlı hüğcumda Galatasaray savunmasını 2'ye 1 yakaladı. Can Keleş atağı kendi bitirmek istedi ancak Davinson Sanchez kritik bir müdahalede bulunarak pozisyonun golle sonuçlanmasını engelledi.

GALATASARAY'IN GOLÜ VAR'A TAKILDI

83' Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Victor Osimhen kale önünde sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR uyarısı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Çağdaş Altay Sara'nın ofsaytta olduğunu gerekçe göstererek golü iptal etti.

MAÇ SONUCU: KOCAELİSPOR 1-0 GALATASARAY