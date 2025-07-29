Türkiye bu yargı skandalı ile çalkalandı… Milyonluk çarkta yeni perde!

Ünlü gazeteci Seyhan Avşar, dün İnan Kıraç'a atanan 2 vasinin görevlendirdiği avukata Kaya’ya vekalet ücreti olarak tam 128 milyon TL ödenmesine karar verildiğini haberleştirmişti. Haberin ardından bugün ikinci perdesini anlatan Avşar, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnan Kıraç'a Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından atanan 2 vasi, Çorum Barosu'ndan Eşref Kaya isimli bir avukatı görevlendirdiler. Avukat Eşref Kaya’ya vekalet ücreti olarak tam 128 milyon TL ödenmesine karar verildiği iddia edildi. Ünlü gazeteci Seyhan Avşar, “İddiaya göre adliyeye bir grup çökmüş. Tüm vasi dosyaları, kıdemleri dahi olmayan genç avukatlara veriliyormuş. Veren mahkemeler belli, vasi olarak atanan isimler hep aynı. Vasi olarak atanacak kişilere referans olan yargı mensubu ise yargı camiasının yakından tanıdığı bir isim” dedi.

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HAKİM SÜRGÜN EDİLDİ

Vasi olayına dair ikinci perdeyi bugünkü yazısında açan Avşar, 2 yıl önce 13 Sulh Hukuk Hakimi olan yiğit bir kadın mahkemelere direkt müzekkere yazarak vasilere uyarıda bulunduğunu aktardı. Avşar, “Daha da ilginç olanı bu hakim bazı isimlerin vasiliklerini kuşkulu bulup iptal etmiş. Bu vasiler ise sanki bu dosyalar şahsi davalarıymış gibi vasiliklerinin devamı için üst mahkemelere itirazda bulunmuşlar” dedi. Kadın hakiminin başına gelenleri ise Avşar, “Başka bir ilde görev yapıyor kendisi…” ifadelerini kullandı.

GENÇ AVUKATLAR KONUŞTU

İnan Kıraç meselesine de vasilerin vekalet ücreti olarak 128 milyon TL ödediği avukatlarla görüşen Avşar, Neden pek çok dosyaya vasi olarak siz atanıyorsunuz? Sizden daha kıdemli avukatlar varken neden sizler seçiliyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Avukatlar, “Bizim bu kadar çok vasi dosyası aldığımızı nereden biliyorsunuz? Neye göre çok? Yaptığınız şey kişisel verilerin ihlali demek. Mesela ben birinin evine gidip onun gelirlerini araştırsam bu habercilik mi olur? Ben işimi iyi yapıyorum ki bu vasilik görevi bana veriliyor. Kıdemimize rağmen biz daha başarılıyız ki hakimler böyle uygun görüp bu dosyaları bize veriyor” cevabını verdi.