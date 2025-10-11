Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'a konuk olacak.

Başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabaka, TV8'den canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek.

Ay-yıldızlı ekip, 3 puanla grupta üçüncü sırada bulunuyor. Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden milliler, Konya'da oynanan ikinci maçta İspanya karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi almıştı. Türkiye, Bulgaristan'ı mağlup ederek hem bu mağlubiyeti unutturmayı hem üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

MUHTEMEL İLK 11

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kritik mücadeleye Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun ilk 11'iyle başlaması bekleniyor.

🏟️ Milli takımın maçını oynayacağı 43.230 kişi kapasiteli Vasil Levski Ulusal Stadyumu 👇



🇧🇬 Bulgaristan 🆚 Türkiye 🇹🇷 pic.twitter.com/a2tBXeQ9BG — AA SPOR (@aa_spor) October 11, 2025

TÜRKİYE SOFYA'DA HİÇ KAZANAMADI

İlk maçını, 100 yıl önce, 4 Nisan 1925'te oynayan Türkiye ve Bulgaristan, bu akşam 24. kez karşı karşıya gelecek.

Milli takım, deplasmanda oynadığı 3 resmi maçı da kaybetti. 27 Eylül 1931 ve 8 Mayıs 1974'te oynanan Balkan Kupası maçlarını Bulgaristan 5-1 kazandı. Yine Balkan Kupası'nda 21 Eylül 1977'de oynanan mücadele, Bulgaristan'ın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

A Milli Takım, 100 yıllık maç tarihindeki 23 karşılaşmada 7 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı, 6 maç da berabere sonuçlandı.

"BİR İLKE İMZA ATMAK İSTİYORUZ"

Basın toplantısında bu sonuçlar sorulan Vincenzo Montella, "İstatistiklerin bizden yana olmadığını biz de gördük. 10 mağlubiyet, 6 galibiyet olması gerekiyor. Geldiğimden bu yana birçok ilke imza atık, tarihi değiştirmek istiyoruz. Yarın yine bir ilke imza atmak isteriz" yanıtı verdi.

Milli takım mücadeleye kırmızı forma ile çıkacak.