Türkiye Bulgaristan sınırında yangın

Türkiye-Bulgaristan sınır hattında yangın meydana geldi. Meydana gelen yangında 90 dekar tarım ve meralık alan zarar gördü.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı ve Türkiye-Bulgaristan sınırında yer alan Uzunbayır köyünde meralık alan içinde çıkan yangın, bölgedeki rüzgarın etkisiyle kısa zamanda büyüyerek yayıldı.

Bulgaristan sınırında çıkan yangına Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiyesine bağlı personeller müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa zamanda söndürülen yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında 90 dekar mera ve tarım alanı zarar gördü.