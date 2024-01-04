Türkiye, Bulgaristan ve Romanya anlaştı. 11 Ocak’ta imzalanıyor

Bu anlaşma, gelecek hafta İstanbul’da gerçekleşecek. Tagarev, bu konuda anlaşmanın metni ve konsepti üzerinde anlaştıklarını ve yardımcısının önümüzdeki hafta imza atmak için İstanbul’da olacağını belirtti.

Tagarev ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın, Bulgaristan’ın toprakları ve seyrüsefer güvenliği için risk oluşturduğunu ve bu riskleri azaltmak için üç ülkenin donanmalarının mayınları temizleyeceğini söyledi. Bulgaristan’ın Kızıldeniz’e gemi göndermeyeceğini veya Yemen’e asker göndermeyeceğini belirten Tagarev, bu durumun hiçbir zaman bir seçenek olmadığını ifade etti.

Kızıldeniz’de Husiler tarafından ele geçirilen “Galaxy Leader” adlı kargo gemisinin Bulgar kaptanı ve ikinci kaptanının hala serbest bırakılmadığını bildirdi. Ayrıca, “Ruen” adlı bir Bulgar gemisi ve 8 denizcisi de kaçırıldı ve biri serbest bırakıldı. Tagarev, bu durumları çözme yollarını aradıklarını ve çeşitli seçenekleri tartıştıklarını belirtti.

Tagarev, Bulgaristan ve Romanya’nın 31 Mart 2024’ten itibaren deniz ve hava yoluyla Şengen’e dahil edileceğini belirtti. Bu durum, Hollanda’nın yaptırımlarını kaldırmayı başaran hükümetin önemli bir başarısı olarak değerlendirildi.

Son olarak, Tagarev, Bulgaristan, Türkiye ve Romanya’nın yakın zamanda Karadeniz’de bir mayın arama operasyonu düzenleyeceğini belirtti. Yemen’deki Husiler, Kızıldeniz’de bir İsrailli iş adamına ait olan “Galaxy Leader” adlı kargo gemisine el koyduklarını duyurdu.

Bulgar bir şirket tarafından işletilen “Ruen” adlı gemi, 14 Aralık’ta Umman Denizi’nde korsanlar tarafından kaçırılmıştı.