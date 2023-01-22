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TBMM'de yoğun mesai

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta 7 ayrı kanunda değişiklik öngören 21 maddelik 'torba' kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 15:51
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yoğun mesai: Masada anayasa değişikliği teklifi var

TBMM'de yoğun mesai
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TBMM yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta; ticaret alanında değişiklik öngören, 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak. Teklif; üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerden kaynaklanan azami ödeme sürelerini yeniden düzenleniyor. Alışveriş merkezlerindeki ortak kullanım alanlarının gelir ve giderlerine ilişkin daha net bir çerçeve çiziliyor.

ANAYASA MESAİSİ DEVAM EDECEK

Salı günü ayrıca Anayasa Komisyonu toplanacak ve başörtüsüne anayasal güvence getiren Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Teklif, Anayasa'nın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24'üncü maddesi ile ailenin korunmasını düzenleyen 41'inci maddesinde değişiklik öngörüyor.

2 MİLLETVEKİLİNDEN SAVUNMA ALINACAK

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasını görüşmek üzere kurulan Hazırlık Komisyonu da çarşamba günü toplanacak. Milletvekilleri komisyona salı günü yazılı, çarşamba günü ise sözlü savunma verecek.

'YENİ EVİM' PROJESİ KOMİSYONDA

Plan ve Bütçe Komisyonu da yarın toplanacak. Komisyon, orta gelirli vatandaşlara yönelik konut kampanyasına ilişkin 3 maddelik 'Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Teklif, projenin yasal çerçevesini belirliyor.

BAKAN NEBATİ SUNUM YAPACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak. AK Parti TBMM Grubu, 25 Ocak Çarşamba günü saat 12.00'de basına kapalı toplanacak. Bakan Nebati burada 2022 yılını değerlendirecek ve 2023 hedeflerini anlatacak. Öte yandan AK Parti Grubu, Meclis gündemine gelecek olan yeni yasal düzenlemeler üzerindeki çalışmalarını sürdürecek.

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