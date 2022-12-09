Meclis’e 175 araç yeterli gelmedi! Yeni ihaleye çıkılacak

TBMM Genel Sekreterliği’nin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden açtığı kasko ihalesi, Meclis’in araç saltanatını gözler önüne serdi. İhale dokümanına göre, Meclis’teki araçların toplam karşılığı 100 milyon TL’yi buluyor.

Birgün Gazetesi’nden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, TBMM Genel Sekreterliği’nin EKAP üzerinden açılan kasko ihalesine göre, Meclis’in envanterinde 175 araç bulunuyor. Bu araçların önemli bir bölümü, lüks araçlardan oluşuyor. İhale dokümanına göre, 100 milyon TL’lik araçların en pahalısı, 6 milyon 59 TL değere sahip özel amaçlı ve zırhlı araç. Aracın sadece zırh bedeli, 1 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. Bu aracı, 3 milyon 200 bin TL, 3 milyon 40 bin TL ve 2 milyon 745 bin TL’lik araçlar izliyor. TBMM’nin hazırladığı ihale dokümanını göre, Meclis’in en eski aracı 1993 model. 2022 yılına ait son model üç araç da envanterde yer alıyor. Bu araçların ikisinin değeri 3 milyon 200 bin TL, birinin değeri ise 561 bin 700 TL olarak kayıtlarda yer alıyor. Geçen sene açılan kasko ihalesini, Şenel Kardeşler Sigorta Şirketi kazanmıştı.

ARAÇ KİRALAMA İHALESİ AÇILDI

TBMM yönetimi, envanterde bulunan 175 araçla yetinmeyerek 2023 yılında kullanılmak üzere 27 yeni araç kiralama işlemi için de ihale ilanı yayımladı. TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı’nın yayımladığı ilana göre, kiralanacak araçların sekizi minibüs, 19’u ise binek araçlardan oluşacak. Tamamı için 1950 ve üstü cc motor şartı aranırken en düşük 2019 model araçların kiralanacağı vurgulandı.

Aranan özellikleri de sıraladılar

İhale şartnamesinde araçlarda aranan özelliklerden bazıları şöyle sıralandı:

-200 hp veya üstü beygir gücü

-Orta konsolda en az 6,5 inç ve üstü ekran

-Isıtmalı ön ve arka koltuklar

-Yedi veya üstü vites, tam otomatik ve triptonik özelliğe sahip, çift kavramalı şanzıman

-Renkli ekranlı Türkçe dil seçenekli yol bilgisayarı

-Viraj fren kontrolü

-Sürücü ve ön yolcu perde ve yan hava yastıkları

-Yokuş kalkış desteği

-Elektrikli arka cam ve manuel yan cam perdeleri