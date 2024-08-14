Türkiye çeyrek finale yükseldi

16 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası son 16 turu karşılaşmasında Litvanya’yı 77-68 yendi ve çeyrek finale çıktı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; maça Ömer Ege Ziyaettin, Anıl Alyanak, Erkin Kaş, Ömer Kutluay ve Kerem Çorumlular beşiyle başlayan millilerimiz karşılaşmanın ilk yarısını 43-27 önde tamamladı.

16 Yaş Altı Erkek Milli Takımımızda Ömer Kutluay 24 sayı – 9 ribaund – 8 asist ve Erdinç Alex Koyun 12 sayı – 10 ribaund – 1 asist ile oynadı. Litvanya’da ise Emilis Prekevicius 15 sayı kaydetti.

Ay-yıldızlılarımız çeyrek final mücadelesinde bugün saat 18.30’da ev sahibi Yunanistan ile karşılaşacak.

Karşılaşma FIBA YouTube’dan canlı olarak yayınlanacak.

