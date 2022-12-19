19 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Türkiye, denize kıyısı olmayan ülkeyle deniz anlaşması yaptı

Türkiye, denize kıyısı olmayan ülkeyle deniz anlaşması yaptı

Türkiye’nin denize kıyısı olmayan Çad ile denizcilik alanına askeri işbirliği imzalaması dikkat çekti. İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan anlaşmanın ‘kopyala yapıştır’ şeklinde hazırlandığını belirtirken Dışişleri Bakanlığı ise durumun sakıncalı olmadığını savundu.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 10:53
Takip Et

Türkiye, denize kıyısı olmayan ülkeyle deniz anlaşması yaptı

Türkiye, denize kıyısı olmayan ülkeyle deniz anlaşması yaptı
+
Aa
-

Türkiye ve Çad arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşması Dışişleri Komisyonu’nda tartışmalara neden oldu. Anlaşmanın tartışmalara neden olan kısmı ise iki ülkenin deniz haydutluğuna karşı işbirliği yapacak olmasıydı çünkü Çad’ın denize kıyısı bulunmuyor.

Afrika ülkesi Çad’ın büyük bir kısmı çöllerle kaplıyken denize kıyısı bulunmuyor.

Anlaşmanın onaylanması için Dışişleri Komisyonu’nda yapılan toplantıda konuşan İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan, anlaşmanın ‘kopyala yapıştır’ tekniği ile yazıldığına dikkat çekti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Erozan komisyonda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi, şöyle bir izlenim ediniyorum: Bu tür anlaşmalar maalesef benim gözlemim kes - yapıştır met oduyla önümüze gelmiş. Büyük ihtimalle Zambiya'dan da evvel benzer bir anlaşma vardı. Bu Çad’ı da o kes ve yap ıştırın bir tezahürü olarak ifade ediyorum. Şimdi, tabii ki Çad 'da da deniz yok, deniz yoksa deniz haydutluğu da yok, liman da yok, limanlarla ilgili müşavirlik hizmeti de yok, deniz araçları da yok, deniz arasında geçiş eğitimi de yok, liman ziyareti de yok.

Şimdi, böyle bir anlaşmanın niye uyumu sağlanmıyor denizi olmayan bir ülke ye ilişkin bir metin hazırlanırken niye kesip yapıştırıp böyle, biraz üzülerek söylüyorum,  gayri ciddi bir tabloyu karşımızda buluyoruz. Şimdi ben buna muhalifim, şerhimi de koyacağım ama istirhamım, ileride böyle bir anlaşmanın, denizci olmayan bir ülkeyle ilgili deniz alanında iş birliğini öngören bir anlaşmanın yazılması dahi bana rahatsızlık veriyor.”

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: BİR SAKNCA YOK

İYİ Partili Erozan’ın itirazlarına Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Komisyon toplantısında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Çad’ın denize kıyısı olmaması durumunu Milli Savunma Bakanlığı ile görüştüklerini belirterek anlaşmanın ‘kopyala yapıştır’ tekniği ile hazırlanmadığını söyledi.

Anlaşmanın mevcut şeklinin sakıncalı olmadığını savunan Kaymakçı şöyle konuştu:

“Söylediğiniz konuyu biz gerçekten Millî Savunma Bakanlığımızla da ayrıntılı bir şekilde görüştük yani burada bir “paste - cop y” hatası yok.  Bu bir standart anlaşma ve denizi olmayan birçok ülke “İleride çeşitli bir şekilde lazım olabilir.  Örneğin bazı harekâtlara, bazı çalışmalara biz de şu anda elimizde olmasa da katılmak istiyoruz.” diyor, onlar da tutmak istiyor. Dolayısıyla, aynı zamanda, uluslararası hukuk gereği denizi olmayan ülkelerin denizdeki bazı hakları da var.

Dolayısıyla, birçok ülke bunu tercih ediyor ve biz de bu konuda işin doğru su bir sakınca görmüyoruz. Bu çerçevede, denizcilik alanındaki askerî yeteneklerimizi, tecrübemizi de bu ülkelerle paylaşma konusunda da bir sakınca görmüyoruz. Yani dolayısıyla burada bir unutma ya da kolaycılığa kaçıp bir “paste - copy” sistemi yok.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
1
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
2
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
3
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
4
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
5
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
6
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
7
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿Yoğun sis kazaları da getirdi
﻿Yoğun sis kazaları da getirdi
﻿Yoğun sis kazaları da getirdi
﻿ATM'leri ateşe verdiler
﻿ATM'leri ateşe verdiler
﻿ATM'leri ateşe verdiler
﻿Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
﻿Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
﻿Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
﻿Türkiye’de bir ilk. Tedavi süreçlerinin simülasyonu yapılabilecek
﻿Türkiye’de bir ilk. Tedavi süreçlerinin simülasyonu yapılabilecek
﻿Türkiye’de bir ilk. Tedavi süreçlerinin simülasyonu yapılabilecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.