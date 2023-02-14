14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Türkiye, deprem konusunda BMGK’yı bilgilendirdi

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini bilgilendirdi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 04:54
Takip Et

Türkiye, deprem konusunda BMGK’yı bilgilendirdi

Türkiye, deprem konusunda BMGK’yı bilgilendirdi
+
Aa
-

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyinde kapalı formatta düzenlenen özel oturumda Konsey üyelerine depremler sonrası son durumla ilgili bilgi verdi.

Sinirlioğlu’nun, Türkiye’deki deprem felaketinin boyutları, acil ihtiyaçlar, depremden etkilenenlere yönelik yardım çalışmaları ve uluslararası yardımlar konusunda Konseyi bilgilendirdiği ifade edildi.

Oturumda uluslararası toplumun gösterdiği dayanışma için teşekkür eden Büyükelçi Sinirlioğlu’nun, diğer ülkelerin ve BM’nin, depremden etkilenen kuzeybatı Suriye’ye yönelik insani yardımlarının Türkiye’nin sınır kapılarından iletilebildiğini, bu konuda gerekli kolaylıkların sağlandığını dile getirdiği bildirildi. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
1
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
2
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
3
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
4
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
5
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı
6
﻿Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı
﻿Milli Eğitim Bakanı okulların açılacağı tarihi açıkladı
﻿Kızılay Başkanı Rönesans Holding için yapılan konteynerleri depremzedeler için üretilmiş gibi görüntü çekti
7
﻿Kızılay Başkanı Rönesans Holding için yapılan konteynerleri depremzedeler için üretilmiş gibi görüntü çekti
﻿Kızılay Başkanı Rönesans Holding için yapılan konteynerleri depremzedeler için üretilmiş gibi görüntü çekti
﻿Türkiye, deprem konusunda BMGK’yı bilgilendirdi
﻿Türkiye, deprem konusunda BMGK’yı bilgilendirdi
﻿Türkiye, deprem konusunda BMGK’yı bilgilendirdi
﻿Azerbaycan’dan gelen 4 yardım TIR'ı Adıyaman’a ulaştı
﻿Azerbaycan’dan gelen 4 yardım TIR'ı Adıyaman’a ulaştı
﻿Azerbaycan’dan gelen 4 yardım TIR'ı Adıyaman’a ulaştı
﻿Kahramanmaraş 4.8 ile bir kez daha sallandı
﻿Kahramanmaraş 4.8 ile bir kez daha sallandı
﻿Kahramanmaraş 4.8 ile bir kez daha sallandı
﻿Osmaniye'de çadır kentte yangın
﻿Osmaniye'de çadır kentte yangın
﻿Osmaniye'de çadır kentte yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.