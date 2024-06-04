Türkiye dev organizasyonu kaptı

Dünyanın en büyük bisiklet yarışı organizasyonlarından L'Etape by Tour de France, 19-20 Ekim tarihlerinde ilk kez Türkiye'de koşulacak.

Tour de France organizatörlerinin 1993 yılında, amatör bisiklet tutkunlarının da büyük yarışın bir parçası olmasını sağlamak amacıyla başlattığı L'Etape by Tour de France Serisi'nin Türkiye etabı olan L'Etape Türkiye'nin tanıtımı, İstanbul Sepetçiler Kasrı'nda yapıldı.

Toplantıda ilk sözü alan, etkinliğin Türkiye organizasyonunu üstlenen 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas, 10 yıldır spor odaklı projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Böylesine önemli bir organizasyonu ve markayı Türkiye'de ağırlamak bizim için heyecan verici. Organizasyonun tüm uluslararası yarışlardan çok daha farklı ve katı kriterleri var. Yıllardır üzerinde çalışıyorduk ve bugün 3+3 yıllık bir anlaşmaya imza attık. Ayrıca ilk 2 yıl içinde devam niteliğinde farklı büyük organizasyonlar da gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise L'Etape Türkiye by Tour de France'ın Türkiye için hem spor hem de turizm açısından önemine değinerek, "Bu organizasyon, bisiklet sporunun tabana yayılması açısından büyük önem taşıyor. Amatör sporcuların iştirak ettiği bu tip yarışlar, sportif bir Türkiye için önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Tour de France organizasyonunun sahibi Amaury Sport Organisation L'Etape by Tour de France Serisi Proje Yöneticisi Mathieu Clanchin, Tour de France'ın dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bisiklet sporuyla ilgilenen herkes, Tour de France'ı deneyimlesin istedik. Bu seri sayesinde amatör bisikletçiler, profesyonellerden birkaç gün sonra aynı etabı kendileri deneyimleyebilecek." Clanchin sözlerini Fransızca "Yaşasın Türkiye, yaşasın Tour de France" ifadeleriyle tamamladı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, sporu toplumun her kesimine yaymayı hedeflediklerini aktararak, "Biz her branşta olimpiyat şampiyonları yetiştirmek istiyoruz ama aynı zamanda sporcu avukatlar, sporcu mühendisler, sporcu doktorlar, sporcu uzay bilimcileri de yetiştirmek istiyoruz. Bunun en önemli yolu ise çocuklarımızı mümkün olduğu kadar erken yaşta sporla buluşturmaktır. Başka şansımız yok, çünkü sporcu bir Cumhurbaşkanı'nın, sporcu bir Bakan'ın, sporcu bir Vali'nin ekibindeyiz." diye konuştu.

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ise kendisinin, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son iki yarışının koordinasyonunda görev aldığını dile getirerek, "Biz İstanbul gibi 3 imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehirde 'Spor Şehri İstanbul' mottosuyla 7'den 77'ye herkesin spor yapması için çalışıyoruz. Bunun için de var olan spor tesislerimizin yanına yenilerini ekliyoruz. Bu etkinliğin de amacımıza katkısının büyük olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

L'Etape Türkiye by Tour de France hakkında

L'Etape by Tour de France, serinin 23. ülkesi olarak Türkiye'yi de Tour de France zincirine ekledi.

En az 30 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılımının beklendiği L'Etape Türkiye by Tour de France; 106,8 kilometrelik "Uzun", 55,8 kilometrelik "Kısa" ve 6,7 kilometrelik "Aile ve Çocuk" parkurlarından oluşacak.

Tüm parkurlar için başlangıç ve bitiş noktası ise Beykoz'daki Küçüksu Kasrı belirlendi.

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan L'Etape by Tour de France'ın Türkiye etabında verilecek kupalar ise Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un destekleriyle organizasyona bir armağan olarak, dövme bakır el işçiliği ile üretildi. Özel olarak tasarlanan kupalar, medeniyetin başladığı yerden esintiler taşıyor. Üzerinde boncuklu tarlayı simgeleyen darbeler bulunuyor.

L'Etape Türkiye by Tour de France ayrıca, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile de uyumlu bir organizasyon.