Adalet Bakanı Tunç: Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adalet Bakanı Tunç: Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç yaptığı açıklamada Hakkari Belediye Başkanı'nın belediyelerle ilgili kanun gereğince görevden alındığını ve yerine valinin atandığını duyurdu.

Bakan Tunç, açıklamasında seçilmeye engel sabıkası olmasa da hakkında terör soruşturması varsa İçişleri Bakanlığının görevden alma yetkisi bulunduğunu söyledi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

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İçişleri Bakanlığı, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlık Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın; PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı, yasadışı yürüyüş, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak amacıyla halka ve esnafa baskı yaptığı, kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı PKK terör örgütü adına tehdit ettiği vurgulandı.

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