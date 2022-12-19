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Diyanet, kiracılarına acımadı. Zam oranını yüzde 70 olarak belirledi

Türkiye Diyanet Vakfı, kiracılarına yüzde 70 zam yapıldığını bildirmeye başladı. Van’da 9 bin 555 lira olan bir mülkün kirası 2023’te 16 bin 277 liraya yükseldi. Kiracı, “Ödemem mümkün değil, kapatmak zorunda kalacağım” derken, yazılarda “gecikme faizi” yerine “gecikme cezası” denilmesi de dikkat çekti.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 04:53
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Türkiye Diyanet Vakfı kiracılarına yaptığı bildirimlerde zam oranını yüzde 70 olarak açıkladı

Diyanet, kiracılarına acımadı. Zam oranını yüzde 70 olarak belirledi
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TBMM’de, 8 Haziran’da kabul edilen maddeyle kira zammı için yüzde 25 sınır getirildi. Ancak düzenlemenin yalnızca konutlarla sınırlı olması nedeniyle işyerleri kapsam dışı bırakıldı. Bu nedenle süren tartışmalara TDV’nin yaptığı zam da eklendi. TDV, Türkiye’nin farklı illerindeki kiracılarına 2023’te geçerli olarak kira tutarları için bildirim yapmaya başladı. Yaşam pahalılığının arttığı ve enflasyonun yüksek olduğu süreçte yapılan zamlar, yüzde 70 bandında oldu.

Örneğin, Van Özalp’te N.A. adlı kiracıya bildirim yapan TDV Özalp şubesi, 2022’de net 9 bin 555 olan aylık kira ücretinin, 1 Ocak’tan itibaren yüzde 70,36 artışla net 16 bin 277 liraya çıkarıldığını kaydetti. Benzer bir bildirim, TDV Bingöl şubesi tarafından Bingöl Merkez’deki bir TDV kiracısına da yapıldı. M.C. adlı kişiye bildirim yapan şube, aylık 705 lira olan kira bedelinin 2023’ten itibaren 1200 liraya çıkacağını kaydetti. Zam oranı ise yüzde yüzde 70.21 oldu.

TÜİK'İN VERİLERİNİN ÜZERİNDE ZAM YAPILDI

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre artış, kiracıların da tepkisine neden oldu. Özalp’teki TDV kiracısı N.A. adlı yurttaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve TDV Genel Müdürü İzani Turan’a hitaben yazdığı itiraz yazısında, cami altında TDV’ye ait bir işyerinde kiracı olarak bulunduğunu, TÜİK’in kasım ayı verilerinin dahi üzerinde zam yapıldığını belirterek “Abes kira artışı neden, anlaşılması imkânsız. Bu kirayı ödemem mümkün değil. Özel sektörler bile makul kira artışları yaparken, vakfın böyle bir talepte bulunmasını doğru bulmuyorum. Bu durumda işyerimi kapatmak durumunda kalacağım” dedi. 

GECİKME FAİZİ YERİNE 'CEZASI' İFADESİ KULLANILDI

Kira zamlarına ilişkin bildirimde vakfın “faiz” demekten kaçınması dikkat çekti. Kiraların zamanında ödenmemesi durumunda “gecikme faizi” uygulanacağı bildirilen yazılarda, yaygın kullanıma karşın “gecikme faizi” değil, “gecikme cezası” tanımı kullanıldı. Yazıda, “Kiranızı vadesinde ödemediğiniz takdirde gecikilen günler için sistem tarafından gecikme cezası hesaplanarak kira borcunuza otomatik olarak ilave edilmektedir” denildi. 

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi de olan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’in, bildirimlerin yapıldığı tarihlerde ev sahiplerine tepki göstermesi ise dikkat çekti. İşliyen, “Ev sahipleri, hepimiz bu dünyada kiracıyız. İnsaf. Hiçbir gölgenin bulunmadığı günde bir garibin duası sığınılacak bir gölgelik olabilir. Madde her şey değil. Dua almak lazım” ifadelerini kullandı. 

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