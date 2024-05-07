Türkiye döner için başvurdu. Yunanistan'da ortalık karıştı

Yunanistanla döner şavaşı başladı. Çünkü Türkiye döner için 'geleneksel ürün' başvurusu yaptı. Bu da Avrupa Birliği'nin Resmi Gazetesi'nde yayınlandı. Bu haber üzerine Yunan medyası Türkiye, Avrupa döner savaşı başlatıyor" başlıklarıyla salvolara başladı.

AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Türkiye'nin döner için yaptığı başvuruya Yunanistan'dan tepkiler geçikmedi. Yunan medyası ayağa kaldı. Üç aylık süreçte itiraz edilmemesi halinde dönerin Türkiye'nin geleneksel ürün olarak tescil edilebileği iddia edildi.

"TÜRKİYE, 'DÖNER SAVAŞI'NI BAŞLATIYOR" BAŞLIKLARI ATILDI

“Türkiye, Avrupa’da döner savaşını başlatıyor” şeklinde başlıklarla manşetlere malzeme eden Yunan haber siteleri, başvuruda dönerin gerek malzemesi, gerek hazırlanışı, gerekse de kesişi ile ilgili kriterlere de dikkat çekiyor. Avrupa'da döner satışlarında 3,5 milyar ciro elde edildiğini belirten yunan siteleri tescil edilmesi halinde olacakları sıraladı.

Yunan televizyonları haberin yayınlanmasının ardından işletmecilerle röportajlar yapıldı. Değerlendirmelere yapıldı. Atina’da lokantalara giden muhabir, döner ile ilgili görüşlerini sordu. "Biz Yunanistan’da “giros” yiyoruz. Daha lezzetli. Giros daha doyurucu" yanıtları veren işletmeciler dönere de sahip çıktı.

'DÖNER'İN TARİHİ

Osmanlı İmparatorluğu'nda keşfedilen dönerin tarihi 17. yüzyıla kadar uzandığı belirtiliyor.. Yapılan ilk dönerlerde, baharatlı et dilimleri cağ kebabındaki gibi yatay bir şişe geçiriliyordu. Dikey şişte döner yapımı ise 1850'li yıllardan sonra görülmeye başlandı. Türkiye'nin Bursa şehri genellikle dikey şişte yapılan döner kebabın doğum yeri olarak kabul edilir. Dönerin Yunanistan'a 1920'li yıllardaki nüfus mübadelesi ile beraber geldiği düşünülmekte. Zamanla Yunanistan'da döner, gyrios adıyla satılmaya başlandığı iddia edilmekte.

ALMANYA CUMHURBAŞKANI STEİNMEİER BERLİN'DEN DÖNER GETİRMİŞTİ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in 22-24 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye yaptığı resmi ziyarete Berlin'nden ustasıyla birlikte 60 kiloluk döner getirmişti.