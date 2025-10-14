A Milli Takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki dördüncü maçında Gürcistan’ı konuk etti.

Bulgaristan deplasmanında alınan 6-1’lik tarihi galibiyetin moraliyle çıktığımız kritik mücadelede ilk yarıyı ortaya koyduğumuz muazzam oyunu Kenan Yıldız, Merih Demiral ve Yunus Akgün’ün golleriyle süsleyerek 3-0 önde kapattık.

İkinci yarıya Merih Demiral’in attığı ikinci golle kaldığı yerden devam ederek başlayan Ay Yıldızlılar kritik maçta rahatladı. Oyun temposunun düşmesinin ardından Gürcistan farkı 3’e indirse de Montella’nın öğrencileri kontrolü elinde tutmayı başararak son düdüğe kadar üstünlüğünü korudu ve karşılaşma 4-1 sona erdi. Bizim Çocuklar, Bulgaristan’ın ardından Gürcistan’ı da farklı geçti.

Bu sonuçla; üçüncü Gürcistan ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkaran A Milli Takımımız grupta ikinci sıradaki pozisyonunu güçlendirdi ve Dünya Kupası yolunda kritik engeli aşarak Play-Off’u büyük ölçüde garantiledi.

MONTELLA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

İtalyan teknik adam, Bulgaristan karşısında alınan 6-1'lik tarihi galibiyetin kadrosunda 4 değişikliğe gitti.

Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Eren Elmalı, Zeki Çelik'in yerine Mert Müldür, Orkun Kökçü'nün yerine İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın'ın yerine Yunus Akgün Gürcistan karşısında maça ilk 11'de başladı.

KOCAELİ'DE MUHTEŞEM KOREOGRAFİ

Maç öncesi tribünlerde açılan koreografi büyük beğeni topladı. Hazırlanan koreografide; Filenin Sultanları kaptanı Eda Erdem, 12 Dev Adam kaptanı Cedi Osman ve Bizim Çocuklar'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile 'Türk önde Türk ileri' sözleri yer aldı.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN İLK 11’LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

TÜRKİYE 4-1 GÜRCİSTAN ÖNEMLİ ANLAR

1' İlk düdük çaldı ve karşılaşmaya Gürcistan topu yarı sahamıza yollayarak önde baskıyla başladı.

İLK TEHLİKELİ ATAK BİZİM ÇOCUKLAR'DAN

2' Eren Elmalı'nın son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa Kerem Aktürkoğlu ön direkte gelişine vurdu. Ancak top ayağına oturmadığı için cılız bir şut oldu.

ABDÜLKERİM HATASINI SON ANDA TELAFİ ETTİ

4' Abdülkerim baskı yediği sırada topu geri oynamak isterken ayağından kaçırdı. Neyse ki, Mikautadze araya girmek üzereyken ikinci hamlede topa dokunmayı başaran Abdülkerim kritik bir müdahaleyle hatasını telafi etti.

RUMEN HAKEM PENALTI BEKLEDİĞİMİZ POZİSYONU ES GEÇTİ

5' Eren Elmalı ceza sahası içerisinde rakibin yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Penaltı beklediğimiz pozisyonda Rumen hakem Radu Petrescu oyunu devam ettirdi.

GÜRCİSTAN SAVUNMAMIZI EKSİK YAKALADI

12' Savunmamızı eksik yakalayan Gürcistan çok tehlikeli geldi. Defans arkasına sızan Davitashvili'nin topla buluştuğu anda ters kademeye giren Mert Müldür rahat vuruş şansını engelledi. Gürcü oyuncunun şutunda top yan ağlarımızda kaldı.

KENAN YILDIZ İLE ÖNE GEÇTİK

14' GOL! Kenan Yıldız defans arkasına sarktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Yıldız klas bir aşırmayla topu ağlara gönderdi. VAR'da bir süre pozisyon ofsayt şüphesiyle incelendi ve hakem orta noktayı göstererek golü verdi. Ay Yıldızlar 1-0 önde.

MERİH DEMİRAL FARKI 2'YE ÇIKARDI

22' GOL! Merih Demiral'in golüyle Bizim Çocuklar Gürcistan karşısında skoru 2-0'a getirdi.

KENAN YILDIZ DENEMEYE DEVAM EDİYOR

32' Ceza sahası içerisine giren Kenan Yıldız'ın dar açıdan yakın direğe sert şutunda Mamardashvili son anda topu kornere çeldi.

YUNUS AKGÜN DURUMU 3-0'A GETİRDİ

35' GOL! Kenan Yıldız kaleciyle karşı karşıyayken topu Kerem Aktürkoğlu'na çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda Gürcistan savunması golü engellese de seken topu Yunus Akgün tamamladı. Bizim Çocuklar yarım saatte skoru 3-0 yaptı.

ARDA GÜLER SONUNU GETİREMEDİ

45' Arda Güler ön baskıyla topu kazanıp Kerem Aktürkoğlu ile verkaç yaparak ceza sahası içerisine girdi. Ancak şutunda isabeti bulamadı.

İLK YARI SONUCU: TÜRKİYE 3-0 GÜRCİSTAN

İKİNCİ YARIYA MERİH'İN DUBLESİYLE BAŞLADIK

51' GOL! Hakan Çalhanoğlu'nun kornerden yaptığı ortaya Merih Demiral mükemmel bir şekilde yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla kendisinin ikinci takımımızın dördüncü golünü attı.

GÜRCİSTAN GOLÜ BULDU

64' GOL! Kochorashvili paslaşarak ceza sahamıza girip Uğurcan'ı mağlup etti ve farkı 3'e indirdi.