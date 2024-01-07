Türkiye, dünyada en yüksek gıda enflasyonuna sahip 7. Ülke

2023 yılında küresel gıda fiyatları yüzde 10 gerilerken Türkiye'de yüzde 72 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Türkiye, gıda enflasyonunda dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldı.

EN YÜKSEK GIDA ENFLASYONUNA SAHİP 7’NCİ ÜLKE

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Erhan Adem, Türkiye'nin gıda enflasyonunda Venezuela, Arjantin, Zimbabve, Surinam, Lübnan, Mısır gibi ülkelerden sonra 7. sırada olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

"Halkımızın yaşadığı enflasyon resmi rakamların çok üzerinde. Gerçek enflasyon yüzde 100'ü geçmiş durumda."

Erhan Adem, Türkiye'nin kendi ürettiği ürünlere kota koyarak ithalatı teşvik ettiğini, bunun da gıda fiyatlarını yükselttiğini söyledi. Erhan Adem, "Tarım sektörü ithalata bağımlı hale geldi. Üretim için gerekli olan gübre, ilaç, mazot gibi maliyetler döviz kuruna bağlı olarak artıyor. Bu da 'Pahalı üretim, pahalı tüketim' anlamına geliyor." dedi.