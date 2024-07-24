Türkiye düşmanı istifa etti

Washington Post gazetesi, Menendez’in istifasını doğruladı. Bob Menendez, Türkiye aleyhindeki açıklamalarıyla da biliniyordu.

Jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından parti üyelerinin baskısı sonucu istifa kararı aldığı kaydedildi.

New Jersey Valisi Phil Murphy, Menendez’in yerine bir atama yapacak.

Eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla 16 Temmuz’da suçlu bulunmuştu.

Mahkeme jürisi, Menendez’in 16 ayrı suçlamadan tamamından suçlu olduğuna karar verdi.

Menendez, her bir suç için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Cezası 29 Ekim’de açıklanacak.