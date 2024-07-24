Türkiye düşmanı istifa etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye düşmanı istifa etti

ABD’de yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla yargılanarak jüri tarafından suçlu bulunan Demokrat Senatör Bob Menendez, 20 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere görevinden istifa etti.

Washington Post gazetesi, Menendez’in istifasını doğruladı. Bob Menendez, Türkiye aleyhindeki açıklamalarıyla da biliniyordu.

Jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından parti üyelerinin baskısı sonucu istifa kararı aldığı kaydedildi.

New Jersey Valisi Phil Murphy, Menendez’in yerine bir atama yapacak.

Eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla 16 Temmuz’da suçlu bulunmuştu.

Mahkeme jürisi, Menendez’in 16 ayrı suçlamadan tamamından suçlu olduğuna karar verdi.

Menendez, her bir suç için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Cezası 29 Ekim’de açıklanacak.

İlgili Haberler
Tuğrul Türkeş’ten Devlet Bahçeli’yi çok kızdıracak bir hamle daha
130 fabrika Türkiye’yi terk etti! 90 bin kişi işsiz kaldı
Son Haberler
İstanbul'da zincirleme kaza. Yaralılar var Gündem
İstanbul'da zincirleme kaza. Yaralılar var
Milliler Romanya'yı 3-0 yendi Spor
Milliler Romanya'yı 3-0 yendi
Borcunu ödemeye giderken kalp krizi geçirip öldü Gündem
Borcunu ödemeye giderken kalp krizi geçirip öldü
Yeniçağ Gazetesi: Kasaplara hastalıklı besiciye sakat dana! Gündem
Yeniçağ Gazetesi: Kasaplara hastalıklı besiciye sakat dana!
Bodrum'a Fransız stoper Spor
Bodrum'a Fransız stoper
Ağaçlar devrildi yollar göle döndü Yaşam
Ağaçlar devrildi yollar göle döndü
Demirlere sıkışmıştı kurtarıldı Gündem
Demirlere sıkışmıştı kurtarıldı