Türkiye ekonomisi için dikkat çeken tahmin. ABD'nin en büyük bankaları arasında

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye ekonomisi için dikkat çeken tahmin. ABD'nin en büyük bankaları arasında

ABD'li dev banka Türkiye ekonomisinde beklenmedik bir yavaşlama ve erken gevşeme riskinin artabileceğine dikkat çekti.

Citi Research, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yatay seyretmesi sonrasında finansal koşulların sıkılaşması, özel tüketimde normalleşme ve ihracattaki zayıflamasıyla beraber üçüncü çeyrekte daralmasını, dördüncü çeyrekte ise zayıf kalmaya devam etmesini öngörüyor

Citi, Türkiye ekonomisinde 3. çeyrek için daralma görülürken, 4. çeyrek için ise zayıf bir performans sergileyebileceği tahmin ediyor. Ekonomistler aynı zamanda erken bir para politikası gevşemesi riskine vurgu yaptı.

“MUHTEMELEN DAHA DA ZORLAŞACAK”
Enflasyon verisi sonrasında bir açıklamada bulunan Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), karmaşık bir enflasyonla mücadele süreci ve zorlu bir makroekonomik tablo ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yayımlanan raporda, politika yapıcılar için ortaya çıkan stagflasyon benzeri ortamın yönetimi muhtemelen daha da zorlaştıracağı aktarıldı.

Ekonomistler, beklentinin dışında daha derin bir ekonomik yavaşlamanın, erken bir gevşeme riskini artırabileceği ve vergi gelirleri ile mali konsolidasyon çabalarını zayıflatabileceği hususunda uyardı.

Bu süreçte koşulların ele alınarak, TCMB’nin kasım ayına kadar beklemede kalacağını ve yıl sonunda politika faizinin yüzde 45 seviyesinde olacağını öngördükleri aktarıldı.

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