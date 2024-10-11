Türkiye elektrik kullanımında rekor kırdı

AEDAŞ'ın hizmet bölgesinde yer alan Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik tüketimi haziran-temmuz-ağustos aylarında 3,9 milyon MWh'nin üzerine çıktı.

1 MİLYON MWH'Yİ AŞTI

En büyük artış ise haziran ayında gözlendi. Uzun Kurban Bayramı tatilinin de etkisi ile haziranda bölgedeki elektrik tüketimi 1 milyon MWh'yi aştı.

2024 yılı yazı, "en sıcak yaz" olarak geçerken, tüketicilerden gelen yoğun taleple birlikte elektrik tüketimi de arttı. Antalya, Burdur ve Isparta bölgesinde kesintisiz, kaliteli ve güvenli elektrik hizmeti sunma hedefiyle faaliyet gösteren Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AEDAŞ) verilerine göre haziran-temmuz-ağustos aylarında bölgedeki toplam elektrik tüketimi 3 milyon 930 bin MWh'yi aştı. Söz konusu elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 90'ı yani 3 milyon 529 bin MWh'si Antalya'da olurken, ilçe bazında en yüksek tüketim Alanya, Muratpaşa ve Manavgat'ta gözlendi.

"EN YÜKSEK ARTIŞI HAZİRAN AYINDA YAŞANDI"

AEDAŞ'ın verilerine göre, Antalya, Burdur ve Isparta'da yaz aylarında en yüksek tüketim artışı haziran ayında gözlendi. Uzun Kurban Bayramı tatilinin de etkisi ile tüketim 1 milyon MWh'yi aştı. Aynı şekilde Temmuz ayında elektrik tüketimi 1 milyon 448 bin MWh'ye ulaştı. Ağustos ayında ise tüketim 1 milyon 434 bin MWh seviyesinde gerçekleşti.